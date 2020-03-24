「冇耐性」向來是職場大忌之一，特別是當性急的上司老闆都指責作為打工仔的你沒有耐性時，便得自我檢討一下才是。不過，耐性其實是可分成4種的，上司所指的是哪一種呢？如何改善自己的不足呢？打工仔不妨細心想想。

你做嘢畀多啲耐性得唔得？ 老闆

雖說時間不等人，一秒都不應浪費，但打工仔得明白，職場有些事情就算你效率再高也急不來。若然老細指你做事欠缺耐性，也許你就要自省一下，想想為何會讓他/她會對你產生這種印象。

千禧一代成長於事事講求即時發生的時代，令上一代人覺得他們處事欠缺耐性。（Shutterstock）

耐性也有幾個定義…

被人家批評雖是不高興，不過最重要還是如何自省及改善，避免重覆再犯。如要細心拆解的話，耐性其實是可分為4個定義：

耐性的4種定義（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

1. 接受「重覆」的程度

西西弗斯每天都要推着石頭上山，這是它的命運，而相對上較自由的你，能接受每天上班時不斷repeat昨日前天大前日的工作嗎？

團隊中資歷較淺的打工仔，很多時都被安排處理整理文件及搜集資料等手板眼見卻沒甚變化的職務，直至有日有更新的同職級同事入職或是獲公司提拔升職的一天，才跟這些「BB班」的工夫說再見。在這段時間，便是人家評價你做事有沒有耐性的時候。

2. 忍受「不喜歡事情」的程度

或許是令人討厭的麻煩客戶，或許是同事皆避之則吉的繁瑣工作，總之就是要要你處理你不會感歡樂的事情。每當上班就要面對令你感憎厭的事情，這既是考驗你情緒智商（EQ），也是人家評估你有多少耐性的時候。

3. 願意「等待」的程度

等待是累人，也容易令人着急的。在本份已完成後，你也許還得等待時機的降臨、合作夥伴的回覆或是客戶的反應等，過程你是否表現得急躁不耐煩，或是事事早有準備以不變應萬變等，皆是人家如何評價你耐性多大的時候。

4. 容忍「未知」的程度

就算團隊再努力工作，有些時候仍是會出乎大家的意料之外。所謂的爆鑊、突發狀況，都是一些事前未必有所準備的事情，在急趕之間以怎樣的心情作應對，也是一個考驗大家耐性高低的機會。

WhatsApp、網購、煲劇……於千禧世代的年輕人在甚麼都是即時發生的年代成長，耐性或許會不及從前的一代。（Shutterstock）

耐性為何如此重要？

簡單而言，耐性大可分為大家對待「重覆」、「不喜歡事情」、「等待」及「未知」的態度，如上司指責你做事欠缺耐性，你便可先想想自己工作時是以上的哪一點做得不足夠，才讓他們對你有這種印象。

對成長於千禧年代的年輕人來說，培養耐性或是不易，但就算當下感受多麼重要，大家亦應謹記工作上有些事情是急不來，經驗、技巧、人際關係與知識，統統是要藉累積而變得豐富，而耐性就是大家由初生之犢到能獨當一面之間不可或缺的態度。

如大家想鍛鍊一下自己的耐性，不妨參考以下4個步驟，管理一下自己性急的習慣。

鍛鍊耐性4個步驟（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

第一步：設定明確目標

漫無目的地奮鬥是累人的，面對重覆與未知的狀況，更是消磨鬥志，因此大家應常為工作設定明確目標，如：要在本月衝擊50萬元的業績紀錄、要1年後獲得升職機會或要將每周加班時間縮減至2天等，讓自己把專注力集中在這些目標，而不是沒趣、煩瑣的過程上，久而久之，便可令自己的耐性有所提升。

第二步：不再說「試試看」

很多打工仔口邊都掛着「我會試吓」的口頭禪。雖說肯試敢試是值得欣賞的事，但試過卻不行後是否等於要放棄呢？其實，層次更高的做法是要把「嘗試」躍升成「鍛鍊」，培養出完成事情的決心，這才可在面對任何挑戰與挫折時都不會試過就算，並在逆境中培養出堅持下去的耐性。

第三步：設下里程碑

目標太遠大，有時會令人覺得難以觸及，所以可在奮鬥的過程中設下不同階段的成就，並在每達到一個小成就就給予自己一份肯定，便可向自己證明在過程中的忍耐與付出是值得的。

第四步：尋找感興趣事情

上司委派給你的任務固然要做好，但這是否亦是你感興趣的事情呢？若然你只懂按人家的吩咐做你不關心的事，這種耐性是負面的，你只是在辛苦自己的捱下去。

要鍛鍊耐性，其中一個關鍵便是要在做事的過程中找出它的趣味，讓每個挫折與失敗不成為氣餒的原因，而是改善及成長的動力，這樣便可從中鍛鍊耐性，並在過程中獲得更多回饋及成長的機會。

別被性急誤事

做事不拖延、快手快腳、即講即做，向來都是被人讚賞的美德，但因急於完成工作而粗枝大葉的工作，其實也不一定是好事，如上司、老闆對細節的要求高，甚至會把工作發還重做，所費時間反而是雙倍或以上。

不想顧此失彼，令上司及老闆覺得你做事不夠仔細認真，最好還是在追求效率之餘也培養一點仔細雕琢事性的耐性，讓他們知道你能在效率與質素之間取得平衡吧！

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