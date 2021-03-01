哪些職業20年後或將息微消失？　銀行員、飛機師首當其衝有原因…

撰文： 文耀倫 最後更新日期： 2021-03-01 12:44

過去這一年，疫情洗禮過後的日本，經濟持續不振，交通、餐飲、休閒觀光產業蕭條。疫情相關的解雇或停止僱用的人數已經超過8 萬人，包含製造業、餐飲、零售、觀光和派遣工作等上市企業中，有 90 家推出優退方案，是 2008 年金融海嘯以來的最高點。

未來職場，哪些工種仍有潛力發展？哪些工種將成夕陽行業？

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不過，也有些產業受惠於這波數位轉型和宅經濟崛起，像是人工智慧和機器人的技術蓬勃發展，加上日本新任首相菅義偉宣布的綠色減碳成長策略，刺激電動車、燃料電池車和油電混合車等產業發展。

另一方面，日本企業也經歷組織與管理方式的變革，去年起大企業逐漸以職務定義評鑑人才，取代過去的年齡和年資；零工經濟普遍化，外包接案增加，愈來愈多企業接受自己的員工在外兼職。《週刊東洋經濟》整理出預估未來將消失和崛起的工作種類：

1. 消失中的工作：「銀行員」首當其衝！服務業持續走低

第一個被點名的是銀行行員，主要原因是長期的金融活動停滯和利率惡化，分行數量減少，留下少數窗口和 ATM，借貸等信用調查也會由 AI 進行。

另一個是運輸業，像是計程車司機和飛機機師，預估未來 20～30 年，自動駕駛技術可以成熟到不需要人為介入的程度。

此外，即使疫情消退，民眾也將愈來愈習慣線上購物，服飾店可能會持續關閉，服飾店員的需求也會漸漸減少，餐飲業的景氣也不會馬上反彈，所以小餐廳的倒閉潮可能會持續，店長們也會愈來愈少。便利商店無人化則會影響加盟店主。

2. 殘存的工作：須具備 AI 無法取代的分析力、創造力

2013 年英國牛津大學的論文〈工作的未來〉預測，未來勞動人口中 47% 可以用機器取代。日本經濟產業省在 2016 年指出，受 AI 技術成熟影響，未來 30 年將減少 735 萬個工作。

這顯示的工作趨勢有二，一是利用 AI 和機器人的工作；二是只有人類可以做的事情。前者例如資料科學家、經營管理顧問等；後者則是偏重人性、手工藝的工作，例如看護人員、美容師、舞蹈老師、精神科醫生等。

還有一種類型是運用零碎時間完成的「遊樂型」工作，運用的是人工智慧還無法模仿的創造力，例如 YouTuber、搞笑藝人、電競選手與實況主、線上論壇主持人等。這些不受既有職業束縛的工作，未來仍有成長空間。

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