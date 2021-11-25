返工不為錢不如做義工？別否定賺錢意義　但它不應是「工作目的」

編按：



沒有金錢自然無法生存下去，這是理所當然的。但是，這只是為了生存下去的「條件」而已。「工作目的」只可以由自己決定，才能找到屬於自己的價值。以下節錄自《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》一書的內容，講述金錢和工作的關係。



賺錢並不是「工作目的」

工作和義工的不同，在於你提供給別人的價值，是否有收受同等價值的金錢。唯有獲得金錢，稱為「工作」的這個行為才成立。

賺錢是必要的，但不想一生也像在追逐着金錢，便要明白賺錢只是「條件」，尋找工作的「目的」更是重要：（按圖了解）

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沒有金錢就無法生活也是事實

除非有特殊的狀況，否則沒有金錢的話，你就無法生存下去。將你所提供的價值與金錢等價交換，這樣的經濟行為，是活在這個世界上不可或缺的。

杜拉克這麼說

「對企業來說，提升利益是條件而不是目的。」這是世界知名的經濟學家彼得．杜拉克所提出的言論。

當然，就像你沒有金錢就無法生活一樣，公司沒有產生利益、金錢沒有流通的話，也會無法繼續生存下去。

但是，利益只是衡量公司穩定性的一個量尺而已。公司存在的意義並不是產生利益，而是提供對社會有所貢獻的價值。彼得．杜拉克是這麼說的。

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賺錢是條件

同樣地，對你這樣的人類來說，賺錢這件事並不是「目的」，單純只是你為了生存下去的「條件」而已。

對「工作」的定義和目的，都是因人而異

因為賺錢是條件，所以「為了○○而工作」的那個○○，也就是對自己而言工作的目的或是定義，只要由你自己自由決定即可。

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工作一年儲蓄只得14k？ 有人鬧儲得少 有人卻說有這金額已很好…

30歲後就該活成這樣子？與其「參考」別人 不如這樣規劃人生…

《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》書本封面

書名：《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》



作者：張替一真

譯者：黃嫣容



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】