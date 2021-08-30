老細總視你的解釋為推搪、藉口？跟從這方法向他匯報可贏得信任

假設你是 A 部門的員工，某天接到主管給你的任務，你心想最適合做這件事的不是我們，花了好一些時間，自認想出一個好理由，向老闆說明 A 部門不適合的原因。老闆說不過你，將工作轉交給 B 部門。



這時，你是不是感到開心，「老闆採納我的建議了！」但是認真想想，你真的做對了嗎？台灣雲朗觀光集團總經理盛治仁在《燃起主管魂》指出，在主管眼裏，你已經被貼上「愛推託」「愛討價還價」的標籤，無形中失去表現自己的機會。

你可能會大聲喊冤，「我是提供更好的選項，B 部門確實做得比我們好，」就算你沒有推卸責任的心意，卻也沒有準確傳達出真正的想法，莫怪老闆不理解你的用心良苦。

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等主管問再回報就太慢了！主動出擊並提供行動計劃

《深度溝通力》作者劉仕祥解釋，每次給予意見、報告進度，主管都會對你產生評價，想要建立辦事有效率、值得信賴的印象，必須把握「來龍去脈」公式：

現狀＋進度＋存在困難或問題＋解決思路＋未來行動計劃。



舉例來說，你手上正在執行一個招募新部門人才的計劃，目前進行到面試階段，卻因為新冠肺炎疫情加劇，遇到困難，你準備向上司彙報情況，可以這麼說：

「按照原定時程，我們已經篩選完足夠的履歷，筆試及面試考題也都準備好（現狀＋進度）。但接下來的面試環節，因為疫情遇到兩個困難，第一，面試官在海外，是否應採用遠距面試？第二，兩位面試官怎麼安排（存在困難或問題）？我想了兩個方案，不知道您認為如何？首先，雖然政府沒有嚴格規定，為了確保安全，統一採線上面試；第二，考量時區不同，兩位主管分別遠端面試，或是分工筆試和面試（解決思路）。最後看您有什麼建議，我們一起討論執行方案（未來行動計劃）。」



劉仕祥提醒，主管有時候很忙，但不代表他遺忘曾交辦給你的事項，多數時候，主管是在考驗你的主動性與執行力。因此，要懂得「及時」報告工作進展，等到上司問你才說，為時已晚。

此外，也不是所有的事情都要向主管稟報，只有在自己不能決定，或是真的解決不了的情況，才需要找上老闆定奪，不要拿雞毛蒜皮的小事叨擾主管，讓人覺得你辦事不力。

每一次交手，都要展現專業。（經理人提供）

難以啟齒的要求怎麼說？提出證據、消除主管憂慮

不過，工作者總會遇上難以啟齒的要求，或是開口前就知道可能會惹惱對方，像是請求加薪、升遷，或許是大家忙得焦頭爛額時，你基於不得已因素要請假。

為了避免激起主管認為你「不負責任」「以下犯上」的念頭，《關鍵「四句」！日本熱銷250萬冊溝通大師的精準表達術》建議，以據理力爭的句型溝通： 根據1＋根據2＋根據3＋結論。

比如說，在專案收尾階段，你因為私人原因得請假，團隊必須承擔你的工作，你可以說：「老闆，剛 mail 給您我負責的區域報表（根據1）。相較上個階段，我們已超前進度（根據2）。我負責的下個階段，也提前進行了（根據3）。所以我下周有些事，想請一天假……（結論）。」



先針對目前的狀態說明，並強調你已安排妥當，不論如何工作都會繼續往前推進，再進一步提出你真正想達成的目標。一般來說，列出證據，搭配合乎邏輯的敘述，對方通常能夠接受。

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