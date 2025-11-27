男子每月將工資交母親　結婚取款竟被告知「沒錢」：10年積蓄歸零

工作太忙，薪水全交家人管理到底行不行？一名網民表示，男友因為工作繁忙，薪水由母親代為管理，但近日因論及婚嫁、考慮買房，想拿回10年存款，沒想到男友的母親竟回「沒有錢啊！」



該名網民在「Dcard」上發文表示，兩人交往5年多，在一起之前就得知男友因為工作忙碌，每月12萬元（新台幣，下同，折合港幣近3萬）的薪水交由母親管理。不過小倆口最近因為結婚、買房需要用錢，男友向母親提起想拿回10年來的存款花用，竟得到「你每個月的薪水根本不夠用。」「沒有錢啊！每個月我還得自己貼錢欸！」的回應，一聽到多年存款歸零，讓男友當場傻眼。

事主指出，男友是個超級省的人，上班時都吃公司提供的餐點，省吃儉用下來，一個月伙食費不到5000元台幣（約1230港元），加上他的父親也有一份高薪穩定的工作，不明白為何一家三口花費會如此高，而男友也因此跟母親大吵並陷入低潮，拚命加班想把錢賺回來。

此外，事主心疼男友為一間公司付出10年的薪水就這樣沒了，安慰表示，「我的存款可以先墊一些，要不然再緩緩慢點結婚買房也沒關係，錢可以慢慢存。」另一方面卻也傷心，因為自己最近想早點成家立業，不知道等男友存錢會等多久，也因為這件事，讓她對男友的母親產生嫌隙。

文章一出，網民直呼：

・「為甚麼都成年了，錢還會給媽媽管啊。」

・「這準婆婆有扯到，還理直氣壯的說有貼錢，很好奇他們家開銷如何分配。」



也有人提出解決方案：

・「停止把薪水給媽媽，可以的話，出去租屋，家用就給一點就好。」

・「婚禮從簡或登記就好，憑他的這個收入，貸款也應該蠻好談的。」



而這話題也讓某些網民探討，究竟家用該給多少？結婚後媳婦應不應該也出錢孝敬婆婆？

知名作家黃越綏曾指出，傳統觀念中，媳婦嫁了過來就是夫家的人，就算夫家經濟情況好，做媳婦的還是不應該拿錢接濟娘家，讓已婚女性常卡在娘家與婆家之間，公不公平的問題。她認為，現代人生活不容易，養兒已不能防老，「如果婆媳之間關係好，每逢婆婆的生日、母親節或過年，做媳婦的大概也會主動禮貌性地包紅包，或購買禮物作為孝敬的表示即可。」

理財作家十方則表示，「這幾年情緒界線很流行，但似乎沒人聊過『金錢界線』。情緒上懂得說不，可是金錢上與情感的分界卻一片模糊。」

她認為，家人之間設定「財務界線」，是避免自己陷入「替別人擔」的人生。父母生病時不是不顧他們，而是財務解方不是單一簡答題，它可以是複選題。例如，家中房子可以做最有效益的貸款、以房養老，與兄弟姊妹之間也可以明定家用等等。

不只是子女要跟父母、親友劃立健康的財務界線，十方也鼓勵退休族群的財務界線也要清清楚楚，一切源於為自己的人生負責，也讓子女以及其他親友們，能為自己的人生負責。

