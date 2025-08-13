活得像行屍走肉！網民「列每日行程」崩潰嘆每天工作8小時不合理

現代職場勞工的心聲再度掀起熱議！一名台灣網友在論壇Dcard上發文，以「8小時的工時根本就不合理」為題，直言自己出社會後，深感生活被工作壓縮到喘不過氣，甚至形容每天通勤時「好像行屍走肉」。該篇貼文隨即引來大批網友共鳴，留言區幾乎淪陷，大家紛紛對現行工時制度開砲。



這位網友在文中算了一筆「時間帳」，一天24小時中，扣掉8小時的睡眠、8小時的工作、1小時的午休、1至2小時的通勤，加上買菜煮飯的2.5小時，最後真正能夠「耍廢」的時間只剩下可憐的3小時。而這3小時還可能被滑手機偷走，導致連基本睡眠都凑不滿7小時。網友無奈地表示，這樣的生活真的合理嗎？到底是為了工作而活，還是為了活着而工作？

更令人傻眼的是，該網友還分享了自己在求職過程中的奇葩經歷。她透露面試時常被問到「有沒有男朋友？」「有沒有考慮生小孩？」甚至聽聞某公司主管為了逼走孕婦員工，竟在辦公室裝潢並塗上刺鼻油漆，最終迫使對方簽下自願離職書。她氣憤地表示，願意生小孩的年輕人已經很少了，還要被這些爛公司欺負，真的是沒人性！

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數人對於「8小時工時」紛紛表達不滿。有網友直言：「每天上班8小時真的太長了，我理想的工時是6小時，或者週休三日。」也有人附和：「8小時的工時，我專注4小時就腦袋當機了，6小時是極限！」更有網友吐槽：「中午吃飯時間根本不算休息，還要社交，應該直接包進8小時內才對！」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】