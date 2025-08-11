曾為「專注事業」險患冠心病、打類固醇止痛！韓男終覺悟轉行行醫

編按：你的健康也是被工作推着走嗎？以下節錄自《80-62 完全代謝》一書的內容，是一位韓國藥師自白他昔日的生活有多不規律、有多折磨自己的健康。閱過他的分享，希望你從今天起會好好關注自己的生活。



渾身毛病的商業人士，如何自癒？

我原本的夢想不是當韓藥師（按：韓醫是韓國的漢方醫學體系，主要是在傳統中醫的體系上，結合朝鮮本土醫藥發展起來，跟中醫略有不同。而韓藥師是專門販售與指導韓藥的國家認證專業人員），第一份工作是銀行員，當時真的很拚，加班和吃消夜簡直就是家常便飯，二十幾歲的青春就這樣度過了。

後來，因為每天工作都會接觸到錢，因此產生賺大錢的欲望，想著：「要不然就來大幹一場？」於是決定轉換跑道，幾經思考後選擇了咖啡事業。我親自試喝並學習沖泡各種咖啡，像是羅布斯塔（Robusta）與耶加雪菲（Yirgacheffe），甚至還自創減肥咖啡，就這樣事業蒸蒸日上。然而不知不覺間，我的體重超過了80公斤，胸口也出現劇烈的疼痛感。

當時我就跟一般的韓國男生一樣，吃著麵包、餅乾與冰淇淋，喜愛炸豬排、熱狗與炸醬麵。我因此變胖，且伴隨著失眠、消化不良、暈眩與頭痛等症狀。現在想想，這是因為我忽視了身體給的警訊才演變成這樣。我當時只能藉由吃消化藥與止痛藥來減緩症狀；如果肌肉疼痛難耐，則會去醫院注射類固醇，並不斷洗腦自己「現在必須更專注在事業上」，來合理化自己的行為。

不過，其實我小時候偏瘦，因為以前媽媽會從田裡摘蔬果，然後煮成美味的飯菜，所以我能在日常飲食中均衡攝取蔬菜與水果。她很堅持不能把工廠做的食品當作餐點，託媽媽的福，那時我的身體很健康。

長大後，當我因為胸痛去醫院就診時，醫生說這是冠心病的初期症狀，也就是血管出現輕微阻塞現象。冠狀動脈是負責為心臟供應血液的血管，因此當這些血管變窄和阻塞時，就被稱為冠心病（冠狀動脈阻塞）。而我經過學習才知道，這種心臟病中，有高達30％的患者會在毫無症狀下猝死，也就是說，每三人中就有一人未察覺病因便突然離世。就算在發病後黃金時間（4小時）內緊急送醫，死亡率也高達10％。冠心病是美國死因第一名，在韓國排第二，真的是很可怕的疾病（按：在臺灣，心臟疾病在2023年的死因排行中位居第二）。

相關閲讀：職場健康｜愛吃白飯也傷大腦？10大壞習慣「傷腦筋」打工仔易中招

+ 25

我遵照醫生指示做了冠狀動脈的血管攝影（利用放射線來檢查血管的方法）。醫生將直徑小於2毫米的導管放入血管中，並注射顯影劑來觀察血管阻塞程度。檢查過程很痛苦，我完全不會想再經歷第二次。之後我就一直吃醫院開的藥，吃了之後副作用也越來越嚴重，可說是苦不堪言。

後來我覺得再這樣下去不行，因此即使一把年紀還去考韓藥學系。到了那時，我才知道斯他汀（Statins）類的膽固醇藥品會引發神經痛等副作用。由於親身經歷過，我才體會到「醫院與藥品不一定能治癒疾病」的事實，因此中止了所有事業，回鄉療養並投入與健康相關的學習中。

過去，我心中存在一些疑問：「人為什麼會變胖？為什麼會生病？」為此我讀了非常多書，並遵照作者的主張去 一一 實踐，像是大口吃肉、喝防彈咖啡（在咖啡中加入奶油來喝）。但不僅減肥沒成功，反而加重了病情。

相關文章：預繳壽命來賺時間？慣性捱夜可致8大惡果 變肥變醜更易疾病纏身

+ 18

後來，我偶然讀到了一本書，內容提到「智人（Homo sapiens）是吃什麼賴以為生」、「野生動物為什麼不會發胖也不會生病」，看完後，我有如醍醐灌頂般的了解到，不論我們的身體再怎麼複雜，只要遵循自然法則，一切就會如鏡子般清晰可見──我意識到活生生的人就應該要吃「活的食物」（蔬菜、水果與無添加蔬果汁），只要捨棄「死的食物」，吃活的食物，就能徹底擺脫肥胖與疾病（按：本書中提到「活的食物」，是指蔬菜、水果與無添加蔬果汁；「死的食物」是指加工食品、乳製品、肉類、雞蛋、麵包與餅乾等食物）。

從那天起，我把冰箱中所有加工食品、牛奶、魚類、雞蛋、麵包與餅乾等食物全丟到垃圾桶中，並開始實踐蔬果飲食。我並非因為蔬食主義或純素主義，而是受「活的食物」概念啟發，而開始以蔬菜、水果及無添加蔬果汁為主食。

結果相當驚人。不到兩週，我的疼痛消失了，而且體重開始減輕。本來拖著80公斤、不管走到哪裡都覺得累的沉重身軀，但實行蔬果餐後自然瘦到了62公斤。因為是吃來自大自然的食物，所以沒什麼副作用。在之後的10年，我的身材都維持在177公分、62公斤，而且從未因生病而踏進醫院。

在東方醫學中有「藥食同源」一詞，意思是「食物即藥」。以此理論為基礎，延伸出以食物來治療的稱為「食治」（按：即食療），而以食物來治療疾病的醫生稱為「食醫」（按：類似現代的營養師）。被譽為西方醫學之父的希波克拉底（Hippocrates）也曾說：「讓食物變成你的藥，讓藥變成你的食物。」然而，許多醫生在宣讀〈希波克拉底誓詞〉（按：醫學生完成訓練後，都得宣讀這段誓言，才能成為醫生）後，便開始違背「這位父親」的遺訓。

他們不以食物為藥，反而開始把有毒的藥當成食物一樣餵給病人，甚至還說出「一輩子跟藥當好朋友」這樣的話。被困在醫院體系裡的醫生，往往不會輕易說出「先從飲食開始改變」的建議，反而經常一臉不耐煩的在3分鐘內結束看診──看著電腦上的圖表與報告，透過「3分鐘診斷」來開藥。我並不是要責怪醫生，而是想指出在資本主義下的醫療體系問題。在這個體系下，病人不是治病的對象，而被當作「賺錢的對象」。診療越快、看越多病人，才能賺到錢。

我並非想責備醫生與醫療體系，因為現實是減輕病人的症狀才能賺到錢。而且不妨想想，如果有個病人因為「痛到受不了」而去醫院，結果醫生卻對病人說明疼痛的原理，像是「疼痛是康復的過程」，或對病人說「忍耐一下，等不痛之後好好改變飲食和生活」，未免太不切實際了。因此，即使醫生知道開一次刀並不會完全根治疾病，還是會建議病人直接開刀，並提供一堆止痛藥。

我經營的韓藥局名為「預防院」，但從經濟的角度考量，預防無法帶來收入，說穿了就是無法獲得經濟利益，難以賦予醫生投入其中的動機。正因如此，我能理解真正有醫德的醫生，為何想對這令人無語的醫療體系提出質疑。

延伸閱讀：過勞｜從心跳、呼吸4狀況判斷 4大客觀條件中一樣已代表你很累

+ 22

《80-62 完全代謝》（大是文化授權使用）

書名：《80-62 完全代謝》

作者：曹承佑，韓藥局「預防院」院長。原是金融白領，因健康問題攻讀韓藥學自救，成為韓藥師

譯者：張鈺琦



【本文獲「大是文化」授權轉載。】