最緊要識喊！台殯儀館請人「專責哭喪」勝任者要有爬向棺材的勇氣

早前有台灣殯葬業者在網路打工版上，發文誠徵「哭喪人員」，工作內容「哭就對了」，工作時間約2.5小時，酬勞是2000元台幣（約港幤529元），也就是另類的「孝女白琴」，引起不少人的興趣。不過有殯葬業者分享，隨著世代的變遷，年輕一輩越來越不喜歡這樣的方式呈現，除了怕吵之外，簡便的火葬代替土葬，因此這樣的形式變少。



台中市的殯儀館早前有一場臨時工時薪工作釋出，提供每小時薪資台幣2000元，工作時間為7月26日上午9點至11點半，總時數約2.5小時，吸引不少人關注，據了解，工作屬於特殊性質，僅開放成年人應徵，因喪家特別交代，未成年者恕不接受。業者表示，歡迎有興趣且符合條件者盡速報名，名額有限，請把握機會。

同為殯葬業的業者張文煌也告訴《TVBS新聞網》，這樣的工作性質，類似「孝女白琴」，在出殯前一天做場，和孝眷一同哭泣，要會唱，還要有「爬向棺材的勇氣」，沒有其他限制，過去女生代哭一場約台幣1500元（約港幤400元）、男生代哭一場約台幣3000元（約港幤800元），因為女生的競爭者比較多，相較之下男生的費用會領比較高。

另外，有相關從業人員也分享，早期在土葬比較盛行時，哭喪人員比較多，現在隨着火化的盛行，逐漸式微，一方面是年輕人比較不喜歡吵，再者是火化儀式比較簡單，不需要孝男、孝女哭泣的形式。

台灣民俗老師張捷翔也補充，在當代社會，尤其是在城市化和核心家庭化的背景下，親屬可能因悲傷過度、不善表達或儀式知識匱乏而難以完成哭喪儀式，還是存在哭喪人員的需求，職業人員的需求，替喪家履行了營造哀傷氛圍、完成特定儀式節點的哭喪要求，緩解了主家在極度悲傷中還要顧及儀式的壓力。

