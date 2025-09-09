香港年輕人是上進還是習慣逃避？拆解當下矛盾心態：認命又不認命

近年我到亞洲地區旅遊，包括台灣、日本及韓國，就我目測，發現那裏由年輕人擔任基層職位的比例，似乎比香港更高。今天半宅職薯就和大家討論這個狀況。



先談香港年輕人失業率

根據香港政府統計處在2025年8月28日出版的統計報告，香港2025年第二季的男女合計整體失業率是 3.6%，但在15至19歲；20至24歲；25至29歲，失業率分別是11.3%；9.8%；5.5%。數字清楚顯示，年輕人群組有失業率比較高的狀況。

是逃避還是上進？

我不是第一個發現這個狀況的人，早在幾年之前，和我同輩的朋友已經發現很多年輕人是不需要工作的。中年人對這現象的解釋，偏向認為年輕人有強大家庭支援，沒有即時經濟困難，故此在求職方面積極性只屬於一般，甚至有聲音指出，這是由於年輕人逃避工作的結果。

但從年輕人口中，情況卻截然不同。有些年輕人認為自己其實比上一代更加上進，也比上一代更加懂得規劃前程，而體現於不參與經驗值性價比低的工作，例如侍應及售貨員等，而偏向用更多時間尋找經驗值較高的專門工作，打造更為亮麗的履歷。

精英大學生收入增速更快

在社會上較為有經驗的一群，很多時都會勸告年輕人不要介意年輕時代工作的薪金，反而要更加著重工作對於經驗的增值以及將來的道路。

但根據「新青年論壇」在2024年12月23日發表的「香港各世代大學生收入比較研究報告：1988至2023」，我們又會發現，不同世代收入最高10%的大學學歷勞工（精英大學學歷），他們由20-24歲至25-29歲的收入增幅，遠比同年齡組別但收入最低10%的大學學歷勞工為高。

用簡單的語言說，就是精英大學學歷的勞工收入增幅，大幅拋離普通大學學歷的勞工。即是高收入者會變得更高收入。

不知是否年輕人也察覺到這個現象，而體現於對選擇職場生涯初期的工作更加審慎，又或者說得直白一點，要求和期望更加高。而在正式踏入社會之前，誰才是精英大學學歷勞工呢？對於當局者而言，可能一日未踏入社會，一日也不知道。

是認命，也是不認命

而對於香港的部分年輕人，我又有這種觀察：他們深信家庭資源例如經濟狀況和人脈見識，極大程度影響着他們的事業發展，就此而言十分「認命」；但另一邊廂，在這學歷通貨膨脹的年代，對於年輕時代工作的薪酬福利期望卻又往往高於僱主的標準，就此而言又十分「不認命」。

哪些才是真實成就感？

以前年代是實體社會，想受到尊敬和享受成就感，通常需要一些實際的事情例如升職和高薪金；但在現今的虛擬和現實混合社會，在社交媒體得到粉絲追蹤和認同，其帶來的成就感，絕不比在現實世界升職為低。

你也許認為社交媒體世界不真實，但其帶來的受尊重和成就感，就感覺本質而言，卻是真實的。現代多了這麼一條令人感覺「上流」的跑道，在職場追求升職加薪，吸引力自然被攤薄。

父母撐腰「00後整頓職場」

至於近期網絡上所說的「00後整頓職場」，我極度懷疑背後的推手其實是父母一輩的60後或70後：要不是這些父母樂意繼續供養不在職也不在學的子女，畢業後還每月照給零用錢，00後又哪裏來整頓職場的底氣？

又或甚，希望整頓職場的根本就是60後和70後，只不過礙於他們的高薪金而不願冒失去工作的風險，卻把願望投射到子女身上罷了。

結語

香港年輕人參與勞動率較低這狀況，是一件非常複雜的事情。今次這篇文章並不是要提供答案，而是要引起大家的反思，從不同角度探討這現象，希望我們的下一代可以過得更加美滿。

