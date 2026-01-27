被同事問「年終獎金多少」？說實話恐惹禍　網民教路一招應對

農曆春節將至，不少公司會舉辦尾牙，發放年終獎金，慰勞辛苦一年的員工，不過，近日有網友發文透露，有位同事喜愛打聽其他人的年終，未料對方得知自己去年領得比較多後竟心生不滿，也讓他好奇詢問，「大家都會老實告訴同事自己領多少嗎？」貼文一出，許多內行網友就表示，千萬別說實話，並教1招應答方法，讓對方不會繼續問下去。



一名網友在社群論壇「Dcard」上發文表示，公司快要發年終獎金，但每到此刻，就讓他既期待又困擾，因為公司有位同事很愛打探大家的年終，像去年自己就有被問到。當時，他老實告訴同事自己領多少，未料對方卻不滿其領得比較多，不斷抱怨。

他表示，自己平時工作認真，同事則愛偷懶、常出包，所以對方的話聽在耳裡，就不太舒服，「如果他領的年終獎金和同事一樣多，我才該難過，現在這位同事又聊起年終獎金的話題，很擔心之後又會被問說領多少」。

到底同事問到年終時，該如何回應？有人表示，「絕對不能講！我都先刺探對方大概多少，絕對會報得比他少，然後用手比個大概， 剩下讓他自己想像」、「當全公司都知道你領多少時，同事難免會有比較心態，我可能會反問他，那你多少？他說他多少，就基本說一個月，或是和你差不多之類的話，要不然就是『我還沒去刷本子』，反正怎麼說就是不要說實話」。

也有網友指出：

「基本上會問別人領年終多少的，就是自己領不好或不滿意，真的領得多或滿意的，才不會問別人」、

「這種同事很煩，跟他說不知道就好」、

「社會行走多年你就會發現，一切都是真真假假，你的以為並不是別人的以為，如何成為一位好演員才是真正重要的事情」、

「公司都公布統一給多少個月了，有什麼好問的」、

「財不露白，不要跟同事談錢的事情」、

「千萬別真說，說了麻煩就大，所以只要同事問我，我一律都說我沒看薪資條，也沒刷存摺的習慣，所以不清楚，反正每次到ATM領錢，看到餘額的錢有增加就好，不會細算」。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：同事問「年終獎金領多少」該怎麼回答？過來人教1招不尷尬失禮：千萬別說實話】