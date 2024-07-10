公營機構｜跟程序比解決問題更重要？「這點」與私營機構差異最大

又到了畢業季節，一眾畢業生投入市場。今天半宅職薯就和大家討論公營機構和私營機構的主要分別，希望大家在求職時有更明確的方向。



在公營機構你想幫助公眾，但做事不根據程序，最後即使公眾受惠，你也很大機會須要受罰。（Canva）

向誰交代的問題

公營機構主要向公眾交代，私營機構主要向老闆交代。所以公營機構特別重視程序，私營機構特別重視結果。

舉一個極端例子，在公營機構你想幫助公眾，但做事不根據程序，最後即使公眾受惠，你也很大機會須要受罰。因為如果每一位員工都在工作上胡亂發揮創意，輕則令這組織難以管理，重則容易製造從中取利的空間，不合乎公眾利益。

反觀私營機構，按本子辦事某程度上是貶義詞。私營機構目標旨在盈利，說得誇張一點，只要不犯法犯規，天馬行空帶來利潤就是突破框框的表現，是值得老闆嘉許的。

所以在公營機構有機會出現按足程序，但結果失望，卻無人須要負責的情況；私營機構又有機會出現按足程序，但無法達到盈利，最後被開除的結果。

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公營機構著重員工穩定性

你很少發現，在公營機構任職十年後的員工跳進私人市場，彷彿進入公營機構便是一輩子的事。這大致上可以從三個方向解釋：

第一，公營機構須符合公眾預期

公營機構服務的是龐大的公眾，絕對不能朝令夕改，所提供的服務也不能天天新款，以免造成公眾期望落差。

於是，公營機構人事不能經常變動，也正是這個原因，公營機構都希望員工安穩地工作，於是給他們高度工作穩定性。

第二，難以建立跨界人脈

私營機構的每一位員工，都有機會跳至另一公司或者為自己的老闆帶來商機，於是樂於出席商業性質的交流或者聯誼活動，久而久之便種出人脈，繼續留在商界工作。

反觀公營機構，每一個建議都要經過重重審批，而萬一出現利益瓜葛，「無端端」穿針引線的中間人便容易成為嫌疑對象。於是公營機構人員都盡量遠離「萬惡」的金錢活動，日子久了，自然失去私營機構的人脈，難以再跳進私營機構。

第三，公營機構著重年資

不少公營機構有著類似公務員的制度，薪金會按年資跳薪級點加薪，而又由於工作少有翻天覆地的改變，工作經驗甚被重視，結果大部分員工都珍惜自己的穩定工作。

反觀私營機構，常常出現一雞死一雞鳴的狀況：有些公司定期開除「跑數」表現最差那批員工；有些公司不成文規定員工創意被榨乾淨盡時便要執包袱離開。追求穩定的人，自然會選擇在公營機構長期效力。

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你追求生活穩定，還是發達機會？

在公營機構無論你怎樣努力，年薪大致上不會超越幾百萬的關口，而要到達此階段早已不再年輕，但卻幾乎可以保證你一生溫飽。而在私營機構，年薪幾百萬雖然難，但如果你夠能力的話，卻可以早在你三十幾歲的階段發生，更還有三十年再闖高峰。

當然，發達的機會也甚是昂貴：一生勞勞碌碌，卻換來朝不保夕，中年失業，也是司空見慣。

結語

到最後我想點出的是，在公營機構雖然大致上無發達的機會，然而你不會感到失落。因為在公營機構工作十幾年之後，你的朋友同事，乃至於絕大部分你認識的人，都是在公營機構這個領域的，你更會覺得自己過得真不錯呢！

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