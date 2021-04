啪手指成習慣會否傷及關節？　有專家用50年每日「啪」2次做實驗…

撰文: Hello醫師 最後更新日期: 2021-04-27 11:29

有時候覺得手指僵硬,您會有扳或拗手指的習慣嗎?我們可能都有在影劇中看過,反派或主角準備要耍狠或是開打前,扳一下手指、讓關節產生啪啪的聲音,就好像一種暖身完,隨時可以出招的感覺。但實際上這種做法真的有意義嗎?本文將帶您瞭解扳手指為甚麼會有聲音,以及這個動作對身體有甚麼樣的影響。 文: 於承宇 醫學審稿:台灣註冊醫師賴建翰

扳手指的聲音怎麼來的

許多人扳動手指為的就是感受那悅耳的「啪」一聲,但關於它的產生原因,目前仍有多種說法,其中最廣為人知的要屬「氣泡破裂理論」。理論表示,當指關節伸展時,內部的壓力會降低,同時從滑液(Synovial fluid)產生氣泡,這些氣泡破裂的時候,便會產生「啪」的聲音。

然而,之後出現的「空洞形成理論」(Cavity formation)儼然打了「氣泡破裂理論」一巴掌,因為透過核磁共振(MRI)的成像顯示,扳手指所發出的聲響,是來自於動作進行時,關節內部快速地產生了空腔,或者說一塊空置的區域,並非產生氣泡或氣泡破裂而產生聲音,當發出聲響後,關節內的空腔依舊保持在那,這也是為甚麼我們沒有辦法在短時間內,扳同一隻手指頭發出聲響的原因。

關於手指關節響聲的原因,目前以這2大對立陣營為主,在2018年時,氣泡破裂理論又提出了新的研究報告,但是仍然沒有解決這項有趣且爭論已久的問題。

扳手指有害健康嗎

相信不少讀者可能都有過在家中扳手指時,被長輩訓斥說這樣會骨頭變形、關節炎、指關節變粗等說法,不過唐納昂格博士(Dr. Donald Unger)以自己親身的經歷告訴了世界,扳手指關節可能跟關節炎毫無關聯。

他花了50年的時間,只扳左手的指關節,平均一天扳動2次,總共扳了36500次,而這項實驗結束後,他表示自己的雙手並沒有出現關節炎的症狀,左右手的外觀也沒有太大的差異,他也因此做出扳動指關節並不會造成關節炎發生的結論。值得一提的是唐納昂格博士在2009年,獲得了搞笑諾貝爾獎(Ig Nobel Prize)醫學獎的殊榮。

無獨有偶,另外一項來自美國家庭醫學委員會期刊(Journal of the American Board of Family Medicine)的研究顯示,有扳手指關節習慣的受測者與其對照組,獲得關節炎的機率分別為18.1%及21.5%,代表了扳手指並不會提高罹患關節炎的機率。

除了關節炎外,另外有研究指出扳手指可能會降低握力,不過仍有爭議。根據風濕病年報(Annals of the Rheumatic Diseases)的研究,長期扳手指的人可能有握力降低的風險;不過這項研究是在1990年所提出,而在2017年時,一項發佈在科學導向(Science Direct)的研究則反對扳手指會減低握力,反而認為其跟掌骨增厚有所關聯。

該停止扳手指嗎

想扳手指的原因,大概就和想翹腳的原因一樣吧,有些人喜歡、有些人不喜歡,喜歡的人覺得扳手指可以幫助手部放鬆、聲音聽起來很舒服又或是只是單純的習慣;但對於不喜歡的人來說,有些人甚至會害怕聽到扳手指關節所產生的聲響,或是擔心這樣的行為會影響雙手外觀,甚至對關節產生負面影響。

雖然由上面的實驗可知關節炎跟扳手指並無關聯,但是對於握力的是否有確切的影響,仍須打上一個問號。對於是否應該停止扳手指的行為,取決於自身的想法,若這個行為確實能帶給您滿足或幫助您放鬆,繼續進行下去或許也沒甚麼不好;但是如果您身旁有人跟您抱怨,扳手指的聲響會造成不適,或者您擔心扳手指還有隱藏的健康威脅,只是尚未經由研究發現,也許開始克制扳手指是個不錯的決定。

【本文獲「Hello醫師」授權轉載,原文:指關節啪啪聲很紓壓?健康真相不好說】