便秘、肚瀉或與炎熱天氣有關　除多喝水吃鹹點亦可預防夏日疲勞

悶熱的夏天，總是讓人昏昏欲睡、渾身無力，有些人還會因為悶熱而失去胃口、變得煩躁，也有人會出現便祕、拉肚子，容易暈眩等症狀，日本就有專門統稱這些夏日症狀的詞「夏バテ」（Natsubate），意思是因為太熱而精疲力盡。本文將帶你一同瞭解夏日疲勞症候群的原因、症狀，以及如何對抗夏日疲勞。

文： 徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰



夏日疲勞症候群是什麼？（按圖了解）

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夏日疲勞的原因與症狀

心理上來說，「熱」本身就會讓人覺得不舒服，而且為了幫助人體適應變熱的天氣，身體要花許多力氣調節體溫和平衡與外部溫差，血管會擴張，好讓血液流到靠近皮膚表面的地方，以冷卻過熱的皮膚，除了血管擴張，人體也會排汗，當汗水蒸發時會帶走熱氣，你的心跳和基礎代謝率都會增加，這都會讓你覺得很累或嗜睡。

除此之外，你可能還會有下列症狀：

- 水喝太少、流太多汗都會導致脫水，使體內電解質失衡，造成身體疲憊。



- 因為皮膚是身體調節溫度的重要部位，所以如果紫外線直射皮膚，或引發曬傷，都容易讓身體脫水。



- 脫水會導致便祕和脹氣。



- 天氣太熱會讓人沒有胃口，也會讓體內血糖降低。



- 天氣變熱反而利於某些細菌快速孳生，讓人易受消化不良之苦，特別是喜歡吃路邊攤的人，油膩的食物容易導致腸胃不適，若又不常喝水，身體也會較容易疲憊。



褪黑激素不足影響精神

我們知道，流汗可以幫助身體降溫，不過執行這項機能其實相當耗費體力，如果你在不停流汗的同時，仍不斷的接受太陽照射，充足的陽光便會抑制褪黑激素（Melatonin）的分泌。褪黑激素是一種由大腦內松果體生成的荷爾蒙，其中一個功用就是調節心情，因此褪黑激素太少可能會讓人心情低落。

汗流浹背和壞心情無疑是夏日疲勞症的典型症狀，因此頂著夏日豔陽出門時，最好撐傘或擦防曬乳，避免褪黑激素分泌不足。

另外，褪黑激素有催眠作用，所以夏天日照的情況下，也容易讓人因為缺乏褪黑激素而睡不著或睡不好，建議睡覺前關燈、避免睡前看電視、滑手機，可以讓大腦提前接收「要睡覺了」的訊息。

5方法降低夏日疲勞

想要減少夏日疲勞的症狀，最好的方法就是多喝水，一天至少喝三到四公升的水，避免日正中午的時候外出，也記得做好防曬，以下提供減輕夏日疲勞的五個方法：

1. 多吃新鮮水果，特別是含水量高的水果，如西瓜；如果想喝果汁，也儘量選擇現打的。



2. 避免油炸食物。



3. 減少咖啡因攝取。



4. 不要喝酒，因為酒精利尿，容易造成脫水。



5. 吃一些鹹的小點心，例如洋芋片。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：一到夏天就又熱又累？夏日疲勞症候群是什麼】