止汗劑上班前才搽幾乎沒作用　適當使用持續1周已有明顯止汗效果

止汗劑可以控制腋下汗水分泌，當然也可以擦在臉上，用來作妝前控油？這話看似有道理，但台灣皮膚科醫師趙昭明警告，止汗劑含有鋁鹽成分，且濃度偏高，如果塗抹臉頰，很容易引發過敏、接觸性皮膚炎。



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趙昭明表示，止汗劑原理是在汗腺的出口附近擋住部分汗水分泌，透過阻塞汗腺，讓腋下不容易出汗，通常鋁鹽濃度高達30%至35%，如果當成妝前控油，效果有限。

如果想要減少臉部肌膚油脂，應該使用吸油面紙，或是具有吸附性的粉體，減少肌膚油光，並注意臉部清潔，維持正常作息，最重要的是搭配防曬，才能避免出油。

出門前用止汗劑？ 皮膚科醫師揭密正確用法

趙昭明說，有些人早上出門前才在腋下塗抹使用止汗劑，這幾乎沒有效果，應該睡前的時候使用，洗澡後將皮膚擦乾，如果仍有水氣，鋁鹽變成鹽酸，導致皮膚刺激、乾癢。

睡前將止汗劑均勻塗抹在腋下，經過6至8小時水和作用，才能有效地阻塞汗腺。此外，早上起床，應以溼毛巾擦掉多餘的止汗劑，減少皮膚過敏的機會。

趙昭明解釋，睡覺時，汗腺分泌會減少，保持乾燥，所以睡前是最佳的使用時機。每晚重複使用，持續1周，效果就會很明顯，此時可以減少使用頻率，不用每晚都塗抹，長期使用的話，1周1次就有不錯的止汗效果，但停用後一段時間，腋下又會開始冒汗。

止汗劑分多種劑型 使用前一定要詳閱說明

衛福部核可4種具有止汗功效的止汗劑，均含有鋁鹽（Aluminium salts）成分，讓鋁鹽在汗孔頂部形成「凝膠狀物質」，堵住汗管，讓流汗減少。

趙昭明表示，止汗劑分為乳液、噴霧等多種劑型，用法不一樣，使用之前務必詳閱說明。他最後提醒，如果體質過敏，皮膚過敏，或腋下有毛囊炎或傷口者均不宜使用止汗劑，當然也不可將止汗劑當成妝前控油，直接塗抹在臉上，以免發生刺激性皮膚炎。

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