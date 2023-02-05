職場穿搭｜看不出已60歲！時尚編輯親授3大配搭技巧　優雅不顯老

年紀一大，在穿衣的選擇上就容易給自己一些「內心」的限制，想着要遮住小腹、擋住粗手臂，結果最後只穿寬寬鬆鬆的衣服，拍起照來瞬間暴露出滿滿嬸味，旁人看到你的照片都會叫你阿姨！no！不能繼續這樣下去了！



這次就要來和大家介紹日本身兼編輯與時尚部落客Yoko Bashi，身高153厘米、60歲的她，靠着超級簡單的「三色穿搭」原則，不但藏住年齡，更讓自己舉手投足都散發優雅女人味呢！

藏住年齡的3個穿搭技巧：（按圖了解）

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三色穿搭術

想要讓自己看起來很時尚，顏色的搭配就要先選對！在Yoko Bashi分享的日常穿搭中，會發現她身上服裝的色系搭配通通都維持3個顏色，分別為上衣1色、下身1色、鞋包1色，顏色組合上也要有「深 × 淺」相互搭配，使整個人看起來更年輕且具有一致性。

舉例來說，集體女性都有的「牛仔褲」單品，Yoko Bashi穿着黑色襯衫、藍色牛仔褲和灰色低跟涼鞋，運用這三個基本色做搭配，像是手袋、披肩的配件也是以身上的三個顏色為搭配原則，看起來才會有重點，不會讓人看了眼花撩亂。

再看看另外一個搭配吧～許多媽媽都愛的「亮色系單品」，Yoko Bashi就是蘋果綠V領長袖、藍色牛仔褲和米色夾腳拖鞋手上拎着的手袋顏色，則是與鞋子同色的米色系，清新的顏色組合更有股青春活力，沒有那種刺眼的感覺。

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黑色穿搭要有亮色點綴

總是聽別人說，黑色有視覺收縮的效果，無腦搭配也能穿出顯瘦感，但是！還是要提醒各位，黑色穿搭並不是隨便穿就能看起來瘦一圈，剪裁、搭配沒選好，你很有可能會變得黯淡沒精神、人生感覺沒有希望了（好啦，是我們講話誇張）！

在Yoko Bashi的「黑色穿搭」中，會巧妙地融入白色、米色、綠色這類的亮色系服裝或是長項鍊點綴，顯瘦效果更好，時尚程度也立刻up。

服裝剪裁、材質也是關鍵

掌握了色系的搭配後，要提醒大家衣服的材質、剪裁也是質感呈現的一部份，Yoko Bashi多入手寬版、具有垂墜感的單品為主，巧妙修飾身形、遮住肉肉，又能用線條感來拉長比例，襯衫、連身裙多為襯衫布的硬挺材質為主，乾淨俐落，也不會因為貼在身上而讓真實身材表露無遺、暴露缺點。

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