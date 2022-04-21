搵工｜已獲取錄　卻仍想等心儀公司回覆？這6招應對HR絕不會失禮

職過程中，大家或多或少都可能遇見這個尷尬情境：當你同時面試應徵各家職缺，總會有幾間先錄取你，但你總想看看有沒有機會被其他間尚未答覆的公司錄取。美國徵才公司 Robert Half 總裁指出，擁有多元技能的求職者，平均一趟求職歷程可錄取 3 間公司，更厲害的人甚至可以同步錄取 5 間。



但錄取你的公司也不傻，他們不可能癡癡等待你的答覆。在競爭的求職環境中，一個處理不慎，很有可能最後落得兩頭空，沒半個職缺可以去。究竟要如何正確應答，保持最大彈性以爭取最佳的錄取結果？CNN Business 和職涯顧問網站 Indeed，整理了幾個較好的應答方式，讓你就算在等待其他面試結果，也能成功安撫已經錄取你的公司！

已獲其他公司的取錄通知，卻仍想等待心儀公司的回覆時，不妨以以下的方式應對：（按圖了解）

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保有彈性又不失禮的回應溝通方式

1. 詢問幾天內可接獲通知

蠻多公司都不會跟你講清楚幾天後會知道是否錄取，面試當下或面試後都可以先問一下對方需要多久時間決定，以制定自己的時程表。

2. 收到錄取通知後，一天內回覆

無論你是否決定接下這個職缺，一旦對方通知你被錄取了，務必一天內回覆對方！即便回答對方仍需一點思考時間，也要立刻回覆。這可顯示你很重視對方時間，不耽誤對方工作時程，是職場上較成熟聰明的溝通模式。

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3. 收到錄取通知須表達感激

不管收到的錄取通知是不是你最想要的，千萬別忘記感恩的心，明確向錄取你的公司表達感激，說明你很謝謝他們願意錄取你，而且你很重視這間公司，給對方好印象、預留後路。

4. 給對方的等待期不超過10天

多方應徵是很常見的情況，多數公司的 HR 見怪不怪。專家認為向已錄取你的公司表達你需要一點時間思考是很合理的，但別超過 10 天。最好詢問對方，是否願意等你 7 至 10 天答覆，超過這範圍就太久了。

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5. 有技巧的催促你首選的公司

如果你最想錄取的公司，遲遲沒有給你答覆，這時可以主動進攻，向對方詢問狀況。溝通方式不建議說：「抱歉，因為還有其他公司在等我答覆，請問我被錄取了嗎？」而是應該強調你多喜歡這間首選的公司，例如：「從上次面試至今，其實我已經獲得其他公司錄取，但因為我真心非常欣賞貴公司文化和目標，還是希望能成為貴公司一份子。如果您願意錄取我，我會第一時間接下職缺。」

6. 表達你對於首選公司的興趣

等待首選公司的過程中，可以詢問對方 HR 是否有機會參觀公司或安排任何機會多了解公司內部，彰顯你真的很想要進這間公司，加強錄取機率。

最後，最多人擔心的問題恐怕是「如果我已經答應 A 公司，B 後來才錄取我，但我比較想去 B 怎麼辦？」事實上，拒絕已經到手的職缺是合理的事，但請注意，一定要盡快告知對方因為你有更想要嘗試的工作，所以必須忍痛拒絕到手職缺，並感謝對方欣賞。千萬別草率拒絕人家留下負評，更好的是用電話溝通，最能展現誠意喔！

資料來源：CNN Business、Indeed

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