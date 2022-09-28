進步｜深呼吸多次心情仍未平伏？試試這樣做　3個習慣培養平常心

不論是看見客戶的挑剔嘴臉，想一拳揍在他臉上；或準備向老闆簡報，腦海卻一直浮現吃螺絲的景象，「冷靜一點」是工作者常在此時默唸的話。但有時越想冷靜，往往越難靜下心來。



「冷靜」不只是心理狀態，也是生理狀態

研究指出，人在擁有安全感的時候，呼吸、心跳會減緩，進而變得很冷靜。所以冷靜既是一種心理狀態，也是一種生理狀態，兩者會互相影響。 因此，人是可以透過改變行為恢復冷靜的。而最為人所知的方法是「深呼吸」，它能喚醒副交感神經系統（parasympathetic system），使心跳減速，幫助人放鬆。

除靠深呼吸，還可培養這些「平常心」的習慣：（按圖了解）

+ 9

心理學家塞斯．吉里漢（Seth Gillihan）指出，深呼吸能幫人放鬆，但前提是必須很專注地「吸氣」和「吐氣」。有些人會一邊深呼吸，一邊觀察自己「有沒有比較不緊張？」「是不是沒那麼生氣了？」然而，太關心深呼吸的效果，注意力會從呼吸轉移到焦慮、憤怒，導致越呼吸，越緊張、生氣，導致深呼吸沒有效果。

相關文章：成長｜怎麼今天變成廢人了？6個消極跡象 代表你沒好好地過生活

+ 12

吉里漢建議，吸氣時，觀察胸部逐漸鼓鐘吐氣，之後停頓兩秒，再吸「飽」氣。透過一邊深呼吸，一邊注意時間和身體的變化，能強迫你無暇分心他顧。

在日常生活中保持冷靜的 3 個方法

《與焦慮和解》作者愛麗絲．博耶斯（Alice Boyes）推薦 3 種方法，幫助你在日常生活中保持冷靜。

1. 未掌握全部訊息前，別輕易下結論

博耶斯曾收到通知，有人多次嘗試登入你的銀行帳戶。她很緊張，擔心帳戶被盜刷，但因為銀行下班了，所以只能等待明天開市。結果隔天跟行員聯絡才發現，嘗試登入帳戶的是博耶斯自己，但她忘記做過這件事，所以收到銀行通知時，白白緊張了一個晚上。

2. 區分雜訊和資訊

計劃趕不上變化，但如果計劃已經把變化計算在內，就不要為變化擔心。舉例來說，你的退休帳戶可能會因為短時間的景氣變化或國際情勢而損失一些價值，但多數退休規畫看的是長期平均表現，所以就算中間波動再大，退休時的帳戶價值跟規畫其實不會差距太遠，因此不用過於擔心。

3. 記取教訓很好，但不用事事都記在心上

博耶斯曾因違反交通規則而收到一張罰單，她在心中念了自己幾次「記住不要再犯！」但轉念一想，自己開了十幾年的車，只收過這一張罰單。過度警惕會造成平日更大壓力，反而無法有冷靜、正常的表現。

相關文章：成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

【本文獲「經理人」授權轉載。】