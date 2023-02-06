見工｜面試前次要5次正常嗎？網民感困擾　網民稱一點比次數關鍵

一名來自台灣的女網友早前在網絡上發文，表示自己近日收到面試邀約，但總共需要進行五次面試，讓她質疑不會太多次嗎？因此發文詢問網民，而帖文底下也掀起討論。



見工要有5次面試，正常嗎？（按圖了解）

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日前一名女網友在Dcard以「面試面到五次會不會太多」為題發文，這位女事主透露自己最近快畢業，而且也收到一家蠻大的國內知名科技公司面試邀約，薪資福利對於社會新鮮人來說也相當不錯。

不過，女事主接着表示，「跑流程從一面到現在三面已經過了一個月，結果昨天三面的時候還跟我說有兩次面試」。女事主認為這樣十分浪費時間，而且時間上也很難跟別的公司進行面試。

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女事主詢問網民，「想請問各位工作版版友面試到三次以上的算常見嗎？還有過到三面後應徵上的機率大嗎？」女事主在帖文最後更擔憂寫道，「不知道該不該繼續等，而且想到要是四面五面過後還被刷掉，就感覺浪費很多時間，心有不甘」。

帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：

．「看妳自己有沒有想去吧，面試次數我倒覺得沒啥問題，這也可以說明他們對於擔任這職位的人的重視」

．「我的家長之前換工作時總共十二面，我聽到都傻眼」

．「對公司來說沒甚麼損失，挺嚴謹的」

．「在台灣的話不常見，在日本大企業倒是很常見」



另外，也有網民提供類似經驗：

．「我面科技公司四面，流程2個月」

．「我是四面，從面試到錄取通知是1.5個月，不過是外商就是了，不確定大公司是不是都這樣」

．「外商我都面試3到4關」

．「前陣子找工作，有一家外商面了八次加上電話十次」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】