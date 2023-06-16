裁員｜突被解僱「揦手唔成勢」？要懂未雨綢繆　4件事平日要做好

從去年底，科技大廠如Twitter、Meta、Google 陸續展開裁員計劃。倘若科技業裁員的新聞不讓你意外，那麼其他相對穩定的產業，也在把員工趕出「家門」，也許會讓你有理由坐下來、正視問題。



例如，製造大廠 3M 公司今年初宣佈裁員 2500 人，及後於4月再裁員6000人；2 月時，娛樂業龍頭迪士尼（Disney）計劃砍掉 7000 人，物流業者聯邦快遞（FedEx）更將大刀裁掉 10% 以上資深主管，且該公司自去年 6 月以來，在全球已裁掉 1 萬 2000 人，受影響的人數與科技業差不多。

做打工仔要懂得未雨綢繆，免得忽然被解僱才感失措無助：（按圖了解）

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更糟糕的是，這些裁員通常都來得突如其來，早上收到裁員訊息、下午你就得執包袱走人。《紐約時報》（The New York Times）報道，面對前景不明的景氣，你無法預測自己是否會是下個被裁員的對象，但你可以先思考：如果我是下個被裁員的人，現在可以做什麼準備？

綜合各產業的員工、職場教練的建議，你可以採取以下計劃：

1. 留意是否有裁員的徵兆

就像你需要檢視自己的戶口狀況，你也需要了解公司的財務體質。如果你待的地方有定期舉辦員工大會，試着詢問公司是否達成財務目標；若是上市公司，財務狀況都有公開資料。根據《Business Insider》報道，裁員的另個跡象是，當你的公司績效考核變嚴格、突然限制你的工作時間與地點、加薪時程放緩、或者取消特定的員工福利，可能表示公司正透過軟性手段讓員工自行離職；也可以視為撙節人力成本的兆頭。

2. 隨時做好求職準備

專注工作之餘，也要隨時更新你的求職資訊，包括上傳新的個人照片、重新撰寫個人簡介、更新專長等，《福布斯》（Forbes）表示，建立自己的人脈網永遠不嫌遲，你可以在求職網站上寫清楚聯繫資料，最好每月或每季分享你的工作成果，向現職的公司以及潛在僱主展示你的工作價值；在個人簡介中加入關鍵詞，也能增加別人接觸到你的機會。

3. 電腦用途公私分明

在疫情期間因為混合辦公的因素，很多人會用公司電腦處理私人任務，《紐約時報》提醒，這會讓你的個資有外洩風險，而且假如你突然被裁員，可能會無法拿回你的個人資料，包括照片、私人檔案、求職資料等等，「絕對不能把任何個人資料放在工作用的雲端空間，如果你的帳戶所有權被轉回公司，你就會失去那些資料了。」Google 數據服務團隊 Data Liberation Front 創始人布萊恩．菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）說。

最簡單的方法，其實就是公私分明，處理個人資料時就用自己的電腦；你也可以隨時將工作資料儲存在自己的雲端空間或者隨身碟，如果哪天被裁員，你還可以留住過往的工作成果，與長期耕耘的人脈資料。

4. 準備足夠的「麵包」

檢查你的積蓄是否足夠打理生活，《財富雜誌》（Fortune）建議，你要擁有足以應付至少 3 個月開支的儲蓄，包括信用卡帳單、房屋貸款、固定支出費用等，如果想要更謹慎一點，可預留能支撐 6 個月開支的積蓄。

假如被裁員了，也別忘了爭取自己應有的權益。《華盛頓郵報》（The Washington Post）表示，被解僱當下你可能會十分驚嚇或慌張，請打起精神，釐清包括遣散費、勞工保險、員工持股、分紅等獎酬制度會如何分配、到何時終止，以及公司會如何提供就業支持。

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當被裁員的不是你，而是你的親密戰友，該怎麼反應？

如果是你的同事被裁員了，你可能會因為失去工作中的親密戰友而備感壓力。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，你也許會感到難受，甚至有倖存者的內疚（survivor's guilt），畢竟上午還跟你一起吃飯的同事，下午就被迫離開，但是，假使你希望維持你們的交情，最糟糕的處理方式就是「假裝沒這件事情發生」。

組織心理學家邁克爾．曼特爾（Michael Mantell）指出，沒盡快做出反應，可能會讓你顯得麻木不仁，最好的方法，是面對它，即使當下你還不知道該說甚麼，你所需要做的反應就是承認現在的狀況，例如 「我剛聽到這個消息，我不知道該說甚麼。」或者簡單的說，「我很遺憾。」

「我理解你的感受。」「我遲早也會被解僱。」這類的話只會讓你聽起來不夠誠懇；「沒有你我們公司就完蛋了。」這種貶低公司的話，只會激起對方對於被解雇的憤怒。你可以在風波過後一陣子，邀請對方聚餐，「你們就可以在辦公室以外的地方告別，」曼特爾表示，這有助於緩解過渡關係的尷尬。

你不需要給同事過多的承諾，因為裁員並不是你的責任；你只需要告訴他，「如果有事情，可以打電話給我。」讓對方在無助中，還是有傾聽、支持自己的對象。

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