冷門職業｜幫逝者體面告別　95後壽衣模特兒：不要把我當「瘟神」

中國擁有14億人口的龐大市場，再冷門的需求也會出現規模巨大的生意機會。很多領域看似小眾，其實能幫助許多人實現夢想，因此才有「三百六十行，行行出狀元」的說法。 淘寶日前發布「2020年度十大冷門職業觀察」，螺螄粉聞臭師、壽衣模特兒、寵物入殮師、絲襪調色師、種草姬、哄睡師等入選。這些職業有何特別？出現的原因是什麼？外界如何看待相關行業的發展？《香港01》推出三篇「內地冷門職業」系列專題報道，本文為第一篇。

2020年12月21日，河南鄭州95後姑娘任賽男有一份很多人覺得忌諱的職業：壽衣模特和主播。媽媽勸她辭職，卻遭到了拒絕，她說：「總要有人站出來，為人們和世界的告別做一點事情。」（視覺中國）

冷門指數達到五粒星的「壽衣模特兒」職業近日成為熱議話題，主要是因為「95後」壽衣女模特兒、淘寶主播任賽男的故事感動不少網民。

大學本科專業是電子商務的任賽男今年25歲，2017年畢業後她誤打誤撞進入了殯葬用品銷售行業，在淘寶商店上兼職一名「壽衣模特兒」。除了做壽衣設計外，她每天工作最重要的一個部分就是穿上壽衣直播，為顧客展示試穿效果。

但在中國傳統文化，討論「死亡」是一種忌諱，與殯葬用品有關的東西總有些陰森、晦氣和「不吉利」的感覺。壽衣又是裝殮逝者的衣服，任賽男為何有勇氣去當壽衣模特兒？

實際上，任賽男初初入行時也感到害怕，不敢看也不敢摸壽衣，媽媽一直勸說她辭職，身邊的同學、朋友漸漸與她疏遠。她剛入職時月薪也只有3000元（人民幣．下同）。但任賽男的男朋友並不排斥她的工作，相反還十分支持她。任賽男於是決定繼續嘗試這個她從未接觸的領域。

後來，任賽男在與客戶的溝通中了解到很多逝者的故事，也曾經參與過他們的告別儀式，她逐漸明白這份工作其實是在幫逝者體面地走完人生的最後一程，從前的恐懼也逐漸消解。至於選擇做壽衣模特兒，任賽男稱是因為很多顧客對壽衣有抵觸心理，她認為若一個年輕小姑娘穿上的話，就能減輕這種抵觸。

任賽男講述工作中遇到的感人故事，點擊以下圖輯瀏覽：

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既然死亡無法改變，與其沉浸在悲傷中，不如好好告別，不留遺憾。這也正是我做壽衣的初衷，生活需要一些儀式感，人們在很多重要場合都會穿上一件得體的禮服，做壽衣時，我會把它想像成禮服，逝者穿上它，可以漂亮體面地和世界告別。 任賽男

任賽男的媽媽看到女兒工作順利開心，慢慢也釋懷了，甚至還會在款式設計上幫她出謀劃策。此外，任賽男說三年來也收到許多來自陌生網友的善意，「我在微淘發過試穿的照片、視頻，包括直播中，基本上都是正面評論。有人說是『模特兒界的泥石流』，有人說顛覆了對壽衣的認知，還有人說這是『殯葬從業者的最高境界』。」

說起殯葬行業，受傳統觀念影響，殯葬從業者如入殮師、遺體火化師在社會上一直遭遇不少歧視和偏見，但專業人才的需求量卻非常大。據長沙民政招生辦主任謝海波介紹，全國有1700多家殯儀館，每年的人才缺口在1萬人左右。但高職院校每年培養出的科班人才僅五六百人。

【背景資料．中國現代殯葬教育】

1995年，湖南長沙民政職業技術學院殯儀學院成立，開始招收「現代殯葬技術與管理」專業的學生，開啟了中國現代殯葬教育。後來內地再多4間高職院校開設上述專業，多年來殯葬行業人才培養的最高層次是大專。及至2020年4月，上海市民政局、上海開放大學才聯合開設了首個殯葬專業本科班。 教育部對殯葬專業設定的教學要求：畢業生既需要有硬功夫，能夠操作火化機，能夠為逝者化妝，保留其最後的尊嚴；又需要「透徹理解生死」並且「周旋於生死之間」，既能夠為逝者主持一個莊重的葬禮，又能夠安撫喪主，調節好所有人的情緒。

圖輯｜殯葬行業有哪些工種？（點圖放大）

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高就業率源於巨大的市場需求。內媒《南方都市報》2020年引述中國報告大廳發布的《殯葬服務市場分析調查報告》稱，中國每年死亡人口接近1000萬，殯葬服務行業銷售總額將超過2000億元。而隨著中國老齡化趨勢加重，殯葬行業市場將會穩定持續擴大。

同時，殯葬行業也在享受「政策紅利」。國家民政部數次發文，表明推行「實行火葬、改革土葬」的殯葬改革決心。相關政策施行後，遺體火化的需求市場將進一步擴大，而與之配套的殯儀服務、墓地服務及其他相關產品的市場也將隨之擴大。

成為「朝陽行業」的殯葬業發展迅速，專業受到追捧，畢業生也不愁就業，但殯葬從業者仍要面對多重挑戰。首先，殯葬工作強度大，有些接觸遺體的工種如遺體接運、整容防腐、火化等也有一定危險性。許多遺體已潰爛腐敗，惡臭難聞，有些甚至攜帶愛滋、肺炎、肝炎等傳染性疾病。

入殮師司麗霞在山西一間殯儀館工作。10年來，她已為一萬多名逝者整理遺容。社會對她的職業充滿偏見和不理解：不願與她握手，不願與她交友，不願讓她參加婚壽喜筵，她甚至無法正常戀愛、結婚。（視覺中國）

除了要克服接觸屍體的恐懼，殯葬從業者還可能要面臨親友歧視、結婚難、社會偏見等問題。如2019年就曾發生過「小學教師公然歧視殯儀館工作家長」、「殯葬企業開年會被酒店拒絕」等事件。

在這種情況下，殯葬從業者也未必能獲得很高的薪水。據行內人士介紹，在殯儀館工作剛開始薪資較低，工作不到一年的學生，月薪大部分在4000到8000元之間，1萬元以上的不多。而外界印象中殯葬業的「暴利」，實際上是因為墓地墓園的利潤極高所導致。殯葬專業培養出的學生更多在一線繼續從事殯葬服務，而非參與墓地銷售。

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中國大城市的墓地日益昂貴而緊缺。（中新社）

那麼殯葬專業學生為何會選擇入行？有殯儀系教師透露，殯葬專業大部分學生的家庭經濟狀況一般，考慮到現在就業難，讀殯葬專業就業更有保障。加上早年媒體對「殯葬業暴利」的報道，不少學生本以為這個行業收入很高，於是才報考相關專業。

生老病死是每個人都無法逃避的話題，殯葬更大的社會意義是以死來觀生。從需要避諱的職業到壽衣時裝show、壽衣模特兒直播，大眾對殯葬行業從事人員的認知也在漸漸發生變化。對於工作中仍舊可能會遭受的誤解和偏見，長沙民政職業技術學院殯儀學院副院長沈宏格經常對其學生說：「這份工作是善事，沒必要自卑。」

任賽男也表示，她希望大家能夠理性看待殯葬行業，「不要把我們當做『瘟神』。總要有人站出來，為人們和世界的最後告別做一點不一樣事情。」

2020淘寶年度十大冷門職業公布，再冷門的需求也能做成大生意。（網絡圖片）

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