豪宅設計師3200呎新家：為愛妻設逾300呎超巨型衣櫃　衣帽間140呎

9年前，設計師黃全花3000萬（人民幣，下同）在上海市區買了棟房子，又花了350萬，把家裝修成了度假酒店的樣子，從業20多年，他每年設計上百個樣板房、幾十個酒店房間，打造了無數奢華的豪宅。



編輯：秦楚 責編：陳子文（一条）

因為小女兒的出生，2024年他將住了5年的家進行了二次改造，不同於以往的「炫技」，這次他打造了一個300平（平方米，下同，約3229平方呎）的極簡房。2025年7月底，一条在上海拜訪了黃全的新家，並和他聊了聊近年設計的心得與變化。

這次摒棄了很多的設計的手法，一家四口，鬆弛的、有藝術氣息的生活氛圍，這是當下我理想中的家的樣子。

「豪宅設計師」打造300㎡極簡房

（以下內容為黃全自述。）

這個房子是二次改造。住了5年以後，前幾年有了妹妹，現在家裏有兩個小孩，一家四口，狀態發生了改變，希望能夠做更合理的空間的規劃。設計的核心其實就是家庭的關係，解決人與物、人與人、人與空間的這些關係的問題。你的人的狀態發生改變，你對於空間的處理的方式其實也是會發生變化的。

設計師黃全與家人合照。（一条授權使用）

看看豪宅設計師黃全自己的家：

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這些年我一直也是做豪宅的設計，但是自己的空間裏面，我反而希望能夠回歸到一個更加簡約的狀態，簡單的生活。鬆弛的、富有藝術氣息的生活氛圍，這可能就是現在我想營造的家的樣子。

這個房子基本上是顛覆了原有的空間佈局。大概300多平方平，兩層，一層是比較大的大開間，客廳、餐廳、書房它都是完全打通的，形成洄游的一個動線。

我把二樓的局部樓板打掉，形成了一個將近9米的挑空的空間，把天光引入到室內，對應下面的島台。西廚區域有了更好的採光，整個空間顯得更加通亮、靈動。

通過一個旋轉樓梯連接二樓，二樓是我們一家四口人的卧室，主要用木頭的材質，整體空間營造得比較温暖。牆體通過大面的塗料去完成，地面是非常簡單的大塊面的素色岩板。

沒有去設置過多的隔牆，空間它是流動的。還把朝南的開間面向庭院，將景觀引入到室內。

我希望空間是更加鬆散的一個狀態，大家在一個空間裏面有自己適應的一些位置，比如太太在島台上切一些水果，兒子可能在書房裏寫作業，女兒她可能是在滿屋子裏亂跑，所有人的需求在同一個空間裏面都能夠達成。

傢俱的形式也是非常自由的，桌子桌面是用中國傳統的大漆的工藝，底座又是一個黃銅的，非常有雕塑感。梳化也是我針對這個空間特意設計的，看電視的時候能夠窩到梳化裏面，非常鬆軟，一家人在梳化上可以做很多的這種互動。

我家裏確實沒有一個很值得去說的造型，摒棄了很多的設計的手法，通過一些留白、牆體形成空間的分割。基本上能掛的牆面都被我掛滿了藝術作品，通過一個雕塑、一幅畫面，帶來的這種張力或者是情緒的這種感染力，比我去做一個形體它可能會更強。整體看似像是一個畫廊的感覺，其實它還是內含了一個比較強大的收納體系的。入口進來的話就是太太的衣帽間， 12、13平方左右（約140平方呎），卧室還有接近30平（約323平方呎）的衣櫃，太太的收納空間是我和小朋友的4倍。她本身也是學服裝設計的，整個房子裝修，她唯一的要求就是衣帽間要大，結果還是不夠大。

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一種精神愉悦的生活狀態

我們平時做一些豪宅的項目，會需要「顯性價值」的呈現，例如這個是花了很多的錢，是很貴的工藝材料或質感。但是對於我自己來講，「奢華」的定義一定不是說材料的堆積，工藝的繁瑣，是更鬆弛的一種生活的狀態，是生活方式的疊加，生活情緒的一種營造。

左：大學剛畢業手頭不寬裕自己動手做裝飾畫；右：畢業不久後去國外考察藝術品。（一条授權使用）

我這裏肯定算不上是豪宅了，但不同維度去談「豪宅」的定義也不同，比如說從區位地段、空間的尺度、裝飾的造價，再到一個場景的營造。但是從另外一個角度來講，我覺得它也是一個豪宅，不是功能上的，一定更多的是精神、藝術層面上的。

我從小一直都是跟藝術相連，像學習繪畫，開始學寫意山水、後來學工筆人物、素描色彩，然後在大學裏學設計，到工作，跟藝術都是密不可分的。大學剛畢業的時候沒有太多的積蓄，也會去關注一些畫展，那個時候看到一個雕塑，大概一萬多塊錢，相當於是我一個多月的工資。但是我還是會把我的這份積蓄，去買一個這樣的可能對我生活並沒有太大改善的一件作品，它確實是能夠給我帶來很多精神上的愉悦。藝術收藏是沒有上限和下限的，無論你的財富多少，它都是可以在精神上無限地去滿足你。

現在我可能會比較關注中國當代青年藝術家的一些收藏，收藏脈絡也是圍繞着以70、 80 、90後，部分60後的藝術家為主線來去展開。我跟他們的時代經歷是同頻的，有共鳴的，從他們身上其實也是能夠看到，對於設計不同的一種解讀。

我一般是從空間的角度來去思考放置什麼樣的藝術品，比如什麼尺寸、色彩，能夠去呼應我的設計，呼應空間。像我非常喜歡的一個70後藝術家黃宇興的作品，畫日升日落，一個波光粼粼的海面上的一個情境，在當下的語境，去呈現傳統文化。我非常喜歡他下面的一個法文的註釋：

善良的人，你要注重你身邊寶貴的珍貴的之物，獲取而不卑微，失去而不遺憾。

藝術家蔡磊的雕塑作品和建築設計有很多共同點，通過光影和不同的視角，一件作品可以呈現出不同的狀態。我更喜歡他的雕塑性繪畫，和我的工作有很多相似性化。90後的藝術家孫一鈿的作品，通過我們童年裏都有的「氣球」這一意象，去表達「消費主義」這一議題。

這幅畫是秦琦的作品，他描繪的是一個西瓜切開，分成兩半，呈現兩個不同的顏色，很多事物其實並不是你想象的那樣一成不變，是不是就是一種人生的哲理？

秦琦的作品（一条授權使用）

玄關處最明顯的一幅畫，其實是我大學老師張恩利的一個作品，他在這個階段就是描繪日常的一些平凡物件，隨處可見的球，每個球不同的色彩，非常鬆弛的自然的狀態，我能感受到他的心態的一個轉變。

和以前最大的不同是，現在我一般不會把工作帶回到家裏，希望家跟工作還是有一定的界限，家的狀態它是更加放鬆的。現在周末的話可能偶爾會陪哥哥打球，妹妹基本上現在還是處於一個跟屁蟲的階段，她在旁邊去撿球，就是一個小球童。每一代小朋友有他自己的成長的一些軌跡和方式，我只能說我提供盡力所能及的，無論是物質也好，生活的精神的一個條件給到他，然後讓他自由地去生長。其實壓力是在於父母的，很多時候你的上限其實是決定了你小孩的下限，「雞娃」不如雞自己。

一個「家」它應該是能夠隨着自己的不同的階段，不同的需求，甚至不同的喜好，去不斷地去成長，去完善、去更替的，我相信再過幾年可能狀態又會發生變化。

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