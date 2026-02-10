中央美術學院畢業作品首進華南　十年藝術精粹亮相天空美術館

由中央美術學院美術館、深圳廣播電影電視集團聯合主辦的《時空圖層——中央美術學院美術館藏畢業作品特展》，將於2026年2月7日至5月7日在深圳天空美術館舉行。

本次展覽是中國頂尖藝術學府——中央美術學院近十年教學成果的一次集中檢閱，也是該館藏系列在華南地區的首次大規模亮相。



本次展覽以中央美術學院2015-2024年間的畢業作品收藏為主體，從入藏作品中精選出近80件/套館藏精品。展品涵蓋中國畫、油畫、版畫、影像、裝置及綜合材料等。展覽集結了多件曾引發全網討論的現象級佳作，包括徐聖倫關照「向死而生」命題的雕塑《安眠曲》、詹佶昂以宏大尺度解構古典意境的《竹林七賢》等。

（天空美術館供圖）

（天空美術館供圖）

（天空美術館供圖）

展覽通過「華章」「共生」「成長」「納新」四個單元，切片式地展示了青年藝術家在文化傳承、生態關懷、個人敘事及跨界創新等維度的卓越探索。

中央美術學院美術館直屬黨支部書記韓文超在啟幕特別活動上表示，展覽以「十年」的小角度切入，片段式地展現了中央美術學院的教學成果，是學院教學走出校門、聽取社會各界反饋的一次嘗試，也是未來教育教學、人才培養的一個方向。

（天空美術館供圖）

（天空美術館供圖）

（天空美術館供圖）

天空美術館館長王溯在活動上致辭稱，深圳多元化的城市底色，以及「十年」跨度下的飛速發展，賦予了這場展覽更多溝通的可能性。這不僅是一場跨越2000公里的奔赴，更是當代青年藝術與深圳未來建設、打造「美育之城」願景的一次深度共鳴。

《時空圖層——中央美術學院美術館藏畢業作品特展》

展覽時間：2026年2月7日-5月7日

展覽地點：天空美術館 深圳市福田區福中三路廣電金融中心48-49F

展館開放時間：周一至周日 10:00-18:00（17:30停止入場）

特殊節假日開放時間以天空美術館公告為準

