新水墨作品展「空間 / 流白」　從概念到技法作突破創造獨有風格

新水墨藝術自60年代在香港悄然興起後，以傳統水墨表現手法結合西方當代藝術元素的水墨畫風格發展至今，孕育出不少破舊立新的名字。最近由香港新墨協會舉行的聯展「空間／流白」，展出會員的水墨作品，以新水墨的創意帶來多元的面向。



「空間 / 流白 - 香港新墨協會第三屆會員作品展」共展出香港新墨協會中23位會員和6位本會顧問的作品，之所以用上「空間／流白」為名，是源於空間及流白皆為一種抽象觀念、可見或可想像；可不變亦可隨時改變形象，是次參展作品要力求在概念、題材、技法的創新，甚至物料的應用上亦有別於傳統水墨，創造出屬於自己的獨有風格。

郭致因作品《2C•空間》（香港新墨協會）

郭致因作品《2C•空間》是以宣紙設色拼貼為媒介，她畫筆下是一片冰雪覆蓋的冬日景象。皚皚白雪覆蓋了松枝，寒風呼嘯，令人瑟縮，顯得份外蒼涼。不過，蒼茫天地間，唯有星星點點的屋舍透出溫暖的光亮，裊裊炊煙在寒風中升騰，與周遭的冰冷形成強烈對比。這不僅展現了生命的頑強，更寓意着即使在最嚴酷的環境中，人心的溫暖也永不熄滅。

翁德璋作品《望》（香港新墨協會）

業餘攝影藝術家翁德璋，擅長捕捉日常景觀，並以數碼技術將照片昇華為數碼藝術作品。此次展覽展出作品以《望》字為題，聚焦於街道上那些被我們習以為常的「望左，望右」交通標示，這些「望」字，雖意涵相同，卻因字體、筆劃、設計而各具風韻，它們日復日地承受着風吹日曬、雨淋踐踏，靜默地提醒人們關注它們的存在。藝術家藉此鼓勵觀者，以敏銳的目光重新審視周遭，發現那些被忽略的細微之美。

麥俊鵬作品《回憶塔》（香港新墨協會）

麥俊鵬創作的《回憶塔》，是源於他與女兒的溫馨互動，以青綠山水為媒介，描繪女兒遊戲時天馬行空的想像世界，聆聽着女兒與玩具的對話，藝術家也仿佛回到了自己的童年，憶起與父母的點點滴滴。玩具，是通往幻想世界的鑰匙，它能將思緒帶至另一個維度，。藝術家將與女兒的珍貴記憶融入虛構的玩具塔中，將親子間的幸福時光凝結成永恆的藝術作品之中。

INFO

「空間 / 流白 - 香港新墨協會第三屆會員作品展」

日期：2025年1月17至21日

時間：下午5時至7時（1月17日）、上午11時至下午7時（1月18日至20日）、上午11時至下午5時（1月21日）

地點：賽馬會創意藝術中心L1 藝廊、L0藝廊及中央庭園

***講座

日期：1月17日

時間：下午3時30分至4時45分