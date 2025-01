藝術頑童David Hockney巴黎重磅個展　展出天價作品及未曝光新作

【David Hockney/展覽】有著「最受歡迎的在世藝術家」之美譽的David Hockney今年將舉辦一場盛大的回顧展,他又被譽為20及21世紀最具影響力藝術大師,人氣旺盛的他往往在拍場上奪得驚人佳績,例如2018年著名的泳池系列中的《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》以9,030萬美元天價成交,打破了在世藝術家作品之最高紀錄。現年87歲依然努力不倦地創作,近年涉足數碼藝術顯出其不老的創新精神,故又有「頑童」之稱。



David Hockney(圖片來源:Getty Images)

這位英國當代藝術的巨匠即將於4月9日至9月1日在法國巴黎的路易威登藝術基金會(Louis Vuitton Foundation)舉行名為「David Hockney 25 “DO REMEMBER THEY CAN’T CANCEL THE SPRING”」的展覽,展出他在過去70年中的創作精華,還竟然有一幅不為人知的作品亮相,的確打動了藝壇。

路易威登藝術基金會(圖片來源:Louis Vuitton Foundation)

是次展覽地點是一座由著名建築師Frank Gehry設計的標誌性建築,展覽將佔據整個空間展出超過400件作品,數量之大當中涵蓋的媒介包括油畫、Acrylic畫、數碼藝術、素描及沉浸式影片裝置等,David Hockney參與展覽的每一個細節包括作品的編排和空間布局,讓觀眾有如走進其創作宇宙。展覽的開篇將展示從50到70年代的標誌性作品,除了展示他的藝術發展也反映他在布拉福、倫敦以及加州的生活,當中最為人熟知的如《A Bigger Splash》和《Portrait of An Artist (Pool with Two Figures)》皆是天價之作,定必成為該展區的亮點。

《A Bigger Splash》(圖片來源:Louis Vuitton Foundation,© David Hockney Tate, U.K.)

David Hockney的泳池系列是他於1964年移居洛杉磯後所發展出來的,以洛杉磯明媚風光與閒暇風情作為創作主題,用色鮮明展現出水花、水波紋與陽光交互出來的光影變化。至於《水花》系列則是他以水和泳池為主題的代表,捕捉到跳水者濺起水花的定格一刻,其創新想法為雖然沒有見到畫中人,但水花本身即代表著跳水者的存在,而且他對於水質感的理解與表現手法深受讚譽。

《Portrait of An Artist (Pool with Two Figures)》(圖片來源:佳士得)

這位大師出生於1937年的英國,曾入讀倫敦皇家藝術學院及車路士藝術與設計學院,是畫家之同時也是攝影師及舞台設計師,多年來不斷探索新的創作媒介為人所津津樂道,原來他早在求學時期已經聲名大噪,曾拒絕遞交畢業論文,原因是堅持藝術系學生的表現應該以作品來呈現而非文字,最後學校竟然因為他更改制度。人們鍾情他的作品也喜歡他的態度,於2017年舉行的回顧展便已吸引到50萬人次入場打破紀錄。

David Hockney以iPad作畫的《27th March 2020, No. 1》(圖片來源:Louis Vuitton Foundation,© David Hockney)

《May Blossom on the Roman Road》(© David Hockney)

顧名思義,是次展覽主題「David Hockney 25」除了代表著2025年也將核心集中於他過去25年的創作,這段時間主要是在約克郡、諾曼第和倫敦度過,他對自然的觀察及理解在此期間更見明顯,以不同季節變化為主題的作品如《May Blossom on the Roman Road》和《Bigger Trees near Warter》突顯技藝,也反映出他對於光線和色彩的獨特理解。不過說到最令人期待,絕對是首次公開展示的新作《After Blake: Less is Known than People Think》,創作靈感來自於19世紀大師William Blake的水彩畫《但丁神曲》,受到當中關於煉獄的描繪所啟發,是為對Blake作品的一次重新詮釋,在創作時將Blake的情感與當代視角結合,讓觀眾在欣賞藝術之同時思考自身的內心世界。Hockney指出這幅作品不僅是對於Blake的致敬,也是他自我探索旅程的一部分。是次展覽相信是2025年藝術界的一件重要事項,展出從早期的經典作品到近年新作,使觀眾將能夠感受到David Hockney風格上的變化與延續。