【鄭欣宜．救命歌】絕處有你守護你　對付絕境的武器是好好活下去

當我們發出求救信號的時候,我們總期望有人能來救自己,只可惜很多時候,並不一定有人可以救到你。「Everything is alright. Love is always inside.」這些大道理誰都知道、誰都懂得說,可是,在絕望累透的關頭,誰能真的可以安慰自己?