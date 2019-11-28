【鄭欣宜．救命歌】絕處有你守護你　對付絕境的武器是好好活下去

當我們發出求救信號的時候，我們總期望有人能來救自己，只可惜很多時候，並不一定有人可以救到你。「Everything is alright. Love is always inside.」這些大道理誰都知道、誰都懂得說，可是，在絕望累透的關頭，誰能真的可以安慰自己？

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當人們無力面對前方，為了逃離生存的苦，我們會「好想一喝會飲醉、好想一瞓會死去、好想不去探討過活有幾累」，又或者到達一個崩潰臨界點，就出現結束生命的念頭。由自己去結束生命，放下苦苦經營和努力的一切，其實是需要一股你想像不到的信念。但其實，生命可以由你去結束，同樣可以由自己拯救自己。

人到達一個崩潰臨界點，就出現結束生命的念頭。（Youtube截圖）

欣宜早前推出這首名為《救命歌》的作品，是很合時的心靈雞湯，顧名思義是要來救大家一命。你覺得沒人明白你，連上天都將你遺棄，在這個困局之中．你尋找不到出口，就好像身邊一切都將你趕盡殺絕，一絲光芒都沒有留給你。

《救命歌》顧名思義是要來救大家一命。（Youtube截圖）

但請緊記，無論如何，「絕處有你守護你」。用Joyce的聲線唱出來，好像特別有說服力。人人都知道Joyce一路上曾遇過很多挫折。但她面對種種批評，仍然可以活出自我，這種精神讓人不得不服。她可柔可剛的聲音正正表現出，當我們最軟弱時，由自己為自己注入力量，這才是最強大的自己。而林家謙的創作早已別樹一格，即使是抒情歌曲，仍可一聽就聽得出是出自他手筆，蘊含濃烈個人色彩，特別是尾音不只一個音符的處理，將這首歌曲的想像帶得更遠，加上藍奕邦溫婉細膩的歌詞，成就這首治癒人心的良藥。

Joyce一路上曾遇過很多挫折。（資料圖片）

總會有人說：「哭泣解決不了問題。大人不應該哭泣。做人要樂觀積極。」這些所謂的大道理成為我們日常中一些提醒，說倒是容易，但生活的艱難總是有苦自己知。因為旁人的不理解，因為情緒找不到一個出口，因為不敢做自己，我們積聚着太多負能量。如果哭泣可以成為那宣洩的渠道，將所有不快隨着眼淚而流走；如果大叫聲可以帶走你的鬱悶氣場，請你必須好好釋放，盡快嗌吧。

盡快嗌盡快哭吧。（Youtube截圖）

「鬆綁心裡的小孩」、「隨意大聲嗌 誠實告解」每個人的心中都住了一個小孩，但因為成長，會將他埋藏在一個接觸不到的內心。若你快撐不住的時候，不如喚醒心中的小孩，好好告訴自己一句：Everything is alright。萬大事都總有撐得過的時候，世界再壞，都比不上連自己都放棄自己。或許不是每件事都有最美的結局，但只要懷着正確的信念堅持到最後，這已是最燦爛、最值得記着的過程。

每個人的心中都住了一個小孩。（Youtube截圖）

當我在聽這首歌時，總覺得像是置身大海旁的岩石，對着遼闊的海洋，好好叫幾聲，哭夠叫夠又再重新上路，人生不就是這樣不斷的跌倒起身而成嗎？軟弱並不可怕，最可怕是不肯面對心中的軟弱。

你有太多不快 你有太多擔帶 也要笑得牽強 如像自我活埋

Love is always inside。（Youtube截圖）

即使有多少人想去幫你，若沒有想自救的心，一切也是徒勞無功，始終要面對前路的是你。而且任何時候，有不開心要去解決和宣洩，也是最正常不過的事。對付內心妖怪最大的武器，就是好好活下去。我信，善良和良知的人仍是佔有大比數。祝願每個人，都可以懂得自救，心中小孩會陪着你，Love is always inside。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鄭欣宜．救命歌」​】

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