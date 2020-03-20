編按﹕雖然娛樂圈總是不乏諧星，但能夠不懼輿論壓力，尺度無上限地開玩笑的，少之又少，而瑞奇·賈維斯（Ricky Gervais）就是其中一人。因為他的笑話正正一針見血地反映現實，所以格外耐人尋味。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【瑞奇·賈維斯】毒舌英國諧星尺度無上限 寸爆風格嚇退名人」，刊於01撐場】

今屆的金球獎及奧斯卡金像獎於前陣子完結，除了獲獎名單外，亦有不少人關注開頭的數分鐘演說。當中不能不提的是五次主持金球獎的毒舌英國諧星，瑞奇·賈維斯（Ricky Gervais）。他尺度無上限的玩笑，寸爆在場大多名流，成為爭議性話題，亦為大家說出心底話，一吐為快。

名人醜聞是他在金球獎頌獎禮必提的話題，而且不論對方地位如何高。譬如大家心中的「鐵甲奇俠」（Iron Man）羅拔·唐尼（Robert Downey Jr.），曾經因毒品上癮甚至入獄的歷史，成為荷里活醜聞，而瑞奇在2011年金球獎介紹唐尼時，便提到這段往事。而唐尼反問觀眾：「除了大多刻薄的時候，伴隨着略為惡毒的弦外之音，我覺得這個節目的氣氛至今挺好，不是嗎？」（Aside from the fact that it's been hugely mean-spirited with mildly sinister undertones, I'd say the vibe of the show is pretty good so far, wouldn't you? ）。

《驚世未了緣》（Braveheart）影星米路·吉遜（Mel Gibson）更因醉酒駕車後的反猶言論，多次被瑞奇嘲諷，故每次金球獎時，兩人交手總成熱話。在2016年的金球獎，當瑞奇又要介紹吉遜時，嘗試為他說些好話，能想到的卻是：「我寧願今晚跟吉遜在酒店房間喝酒，也不要和比爾·寇司比一起（Bill Cosby；多次受到性侵指控）。」（I'd rather have a drink with him at his hotel room tonight than with Bill Cosby）。

對於失敗的製作，瑞奇也不會放過。例如他對尊尼·特普（Johnny Depp）及安祖蓮娜·祖莉（Angelina Jolie）主演的《機密邂逅》（The Tourist）無限諷刺：「看似今年所有電影都是做為三維立體，除了《機密邂逅》內的角色。」（It seemed like everything this year was three-dimensional. Except the characters in 'The Tourist’）又說對於有傳言說《機密邂逅》之所以會被提名，是因為這樣的話，荷里活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association；亦是請瑞奇來主持金球獎的組織）便能跟德普及祖莉打好關係，而瑞奇連請自己來主持的機構也不客氣，說道﹕「這是荒謬，這不是唯一理由，他們也接受賄賂」（That is rubbish, that is not the only reason, they also accepted bribes）。

在今年的金球獎頌獎禮，對於縱使有占士·高登（James Corden）、茱迪·丹芝（Judi Dench）等著名演員出演，仍劣評頻出的《CATS》，瑞奇借影評的一句話，狠狠地批評了該片：「這是自從有狗以來，貓所遭遇的最不幸的事」（This is the worst thing to happen to cats since dogs）。

「這是自從有狗以來，貓所遭遇的最不幸的事」。（2020年金球獎截圖）

瑞奇也對名人「說一套做一套」的做法看不過眼，所以他在今屆金球獎特地提到，請得獎者不要在獲獎後大發政治言論，因為大多名流對現實世界一無所知，沒資格向公眾訓話，更道在場大部分人讀書還比「瑞典環保少女」格蕾塔·通貝里（Greta Thunberg）少。

而在沒有瑞奇主持的奧斯卡金像獎，也有不少網民在Twitter問他，如果讓他主持的話，會說什麼笑話作開場白，瑞奇答道﹕「不能更期待聽到你們（一眾影星）關於平等的勵志演說了。但不錯的是，你們在這裡的三小時，正好讓你們花廉價聘請的移民勞工在今個星期可以稍息一下。」（I can't wait to hear all your inspirational speeches about equality, and it's great that the 3 hours you're here tonight is the only time your badly paid migrant house staff will get some time off to sleep this week）。

有人也許會好奇他不怕得罪人嗎？不過他認為相比於頒獎現場二百多人的自負，考慮二億多個觀眾的娛樂更為優先，而他本人也懂得法律知識，知道什麼事情能說，什麼事情不能說，亦因此他說在二十多年職涯中，從未收到真正的觀眾投訴。他曾在棟篤笑中提過，喜劇演員應該能為觀眾涉獵到禁忌、未知的話題，否則跟普通觀眾沒有分別。他認為沒有什麼東西不能開玩笑，只視乎你的笑話是什麼」（There's nothing you shouldn't joke about, it depends what the joke is）。

瑞奇對於說笑話的心得。（「Ricky Gervais Out Of England 2: The Stand-up Special」截圖）

甚至有傳言說若讓瑞奇主持金球獎，一些電影明星會不願意出席，怕被作為笑柄。作為回應，瑞奇說：「電影明星怎會拒絕獲金球獎的機會？特別是電影公司已經付了錢」（譏笑買獎項的傳聞）。然而，縱使瑞奇常說是最後一次主持（其他人也認為是），讓自己在說話時無後顧之憂，他仍至少五次被邀請作主持，並大受歡迎，可見他是出色的喜劇演員。

瑞奇是屈指可數的出色諧星。（2016年金球獎截圖）

內容提供：雪話

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