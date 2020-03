【瑞奇·賈維斯】毒舌英國諧星尺度無上限　寸爆風格嚇退名人

編按﹕雖然娛樂圈總是不乏諧星,但能夠不懼輿論壓力,尺度無上限地開玩笑的,少之又少,而瑞奇·賈維斯(Ricky Gervais)就是其中一人。因為他的笑話正正一針見血地反映現實,所以格外耐人尋味。

今屆的金球獎及奧斯卡金像獎於前陣子完結,除了獲獎名單外,亦有不少人關注開頭的數分鐘演說。當中不能不提的是五次主持金球獎的毒舌英國諧星,瑞奇·賈維斯(Ricky Gervais)。他尺度無上限的玩笑,寸爆在場大多名流,成為爭議性話題,亦為大家說出心底話,一吐為快。

名人醜聞是他在金球獎頌獎禮必提的話題,而且不論對方地位如何高。譬如大家心中的「鐵甲奇俠」(Iron Man)羅拔·唐尼(Robert Downey Jr.),曾經因毒品上癮甚至入獄的歷史,成為荷里活醜聞,而瑞奇在2011年金球獎介紹唐尼時,便提到這段往事。而唐尼反問觀眾:「除了大多刻薄的時候,伴隨着略為惡毒的弦外之音,我覺得這個節目的氣氛至今挺好,不是嗎?」(Aside from the fact that it's been hugely mean-spirited with mildly sinister undertones, I'd say the vibe of the show is pretty good so far, wouldn't you? )。

《驚世未了緣》(Braveheart)影星米路·吉遜(Mel Gibson)更因醉酒駕車後的反猶言論,多次被瑞奇嘲諷,故每次金球獎時,兩人交手總成熱話。在2016年的金球獎,當瑞奇又要介紹吉遜時,嘗試為他說些好話,能想到的卻是:「我寧願今晚跟吉遜在酒店房間喝酒,也不要和比爾·寇司比一起(Bill Cosby;多次受到性侵指控)。」(I'd rather have a drink with him at his hotel room tonight than with Bill Cosby)。

對於失敗的製作,瑞奇也不會放過。例如他對尊尼·特普(Johnny Depp)及安祖蓮娜·祖莉(Angelina Jolie)主演的《機密邂逅》(The Tourist)無限諷刺:「看似今年所有電影都是做為三維立體,除了《機密邂逅》內的角色。」(It seemed like everything this year was three-dimensional. Except the characters in 'The Tourist’)又說對於有傳言說《機密邂逅》之所以會被提名,是因為這樣的話,荷里活外國記者協會(Hollywood Foreign Press Association;亦是請瑞奇來主持金球獎的組織)便能跟德普及祖莉打好關係,而瑞奇連請自己來主持的機構也不客氣,說道﹕「這是荒謬,這不是唯一理由,他們也接受賄賂」(That is rubbish, that is not the only reason, they also accepted bribes)。

在今年的金球獎頌獎禮,對於縱使有占士·高登(James Corden)、茱迪·丹芝(Judi Dench)等著名演員出演,仍劣評頻出的《CATS》,瑞奇借影評的一句話,狠狠地批評了該片:「這是自從有狗以來,貓所遭遇的最不幸的事」(This is the worst thing to happen to cats since dogs)。

「這是自從有狗以來,貓所遭遇的最不幸的事」。(2020年金球獎截圖)

瑞奇也對名人「說一套做一套」的做法看不過眼,所以他在今屆金球獎特地提到,請得獎者不要在獲獎後大發政治言論,因為大多名流對現實世界一無所知,沒資格向公眾訓話,更道在場大部分人讀書還比「瑞典環保少女」格蕾塔·通貝里(Greta Thunberg)少。

而在沒有瑞奇主持的奧斯卡金像獎,也有不少網民在Twitter問他,如果讓他主持的話,會說什麼笑話作開場白,瑞奇答道﹕「不能更期待聽到你們(一眾影星)關於平等的勵志演說了。但不錯的是,你們在這裡的三小時,正好讓你們花廉價聘請的移民勞工在今個星期可以稍息一下。」(I can't wait to hear all your inspirational speeches about equality, and it's great that the 3 hours you're here tonight is the only time your badly paid migrant house staff will get some time off to sleep this week)。

有人也許會好奇他不怕得罪人嗎?不過他認為相比於頒獎現場二百多人的自負,考慮二億多個觀眾的娛樂更為優先,而他本人也懂得法律知識,知道什麼事情能說,什麼事情不能說,亦因此他說在二十多年職涯中,從未收到真正的觀眾投訴。他曾在棟篤笑中提過,喜劇演員應該能為觀眾涉獵到禁忌、未知的話題,否則跟普通觀眾沒有分別。他認為沒有什麼東西不能開玩笑,只視乎你的笑話是什麼」(There's nothing you shouldn't joke about, it depends what the joke is)。

瑞奇對於說笑話的心得。(「Ricky Gervais Out Of England 2: The Stand-up Special」截圖)

甚至有傳言說若讓瑞奇主持金球獎,一些電影明星會不願意出席,怕被作為笑柄。作為回應,瑞奇說:「電影明星怎會拒絕獲金球獎的機會?特別是電影公司已經付了錢」(譏笑買獎項的傳聞)。然而,縱使瑞奇常說是最後一次主持(其他人也認為是),讓自己在說話時無後顧之憂,他仍至少五次被邀請作主持,並大受歡迎,可見他是出色的喜劇演員。

瑞奇是屈指可數的出色諧星。(2016年金球獎截圖)

