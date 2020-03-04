【泰格韋替替】身兼四職的鬼才導演　制霸幕前幕後大放異彩

最近上映的《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit），在奧斯卡金像獎上屢獲殊榮，得到最佳電影、最佳改編劇本等六項提名，並由擔當本片的導演、監製、編劇、演員等的泰格·韋替替（Taika Waititi），奪得最佳改編劇本。相信不少人會對這位能夠一人分飾多角的新西蘭名導感到好奇，今次為大家介紹一下三部電影去認識這位才子。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【泰格·韋替替】身兼多角的鬼才 在荒誕題材大放異彩」，刊於01撐場】

喜歡另類題材的影迷，我會推薦2014年上映的《低俗殭屍玩出征》（What We Do in the Shadows）。韋替替同樣地身兼導演、監製、編劇及演員，並把那荒誕幽默的風格發揮得淋漓盡致。故事是用一個偽紀錄片的形式，講述4個吸血鬼兼室友如何於現代人類社會生活。有趣的是，儘管韋替替及傑梅奈·克萊門特（Jemaine Clement）編寫了150頁劇本，但卻選擇事前不告訴給任何演員或劇組人員，在拍攝開始前才可知道劇本內容，令事情變得更即興及驚喜。而電影實際上拍攝了約125個小時的片段，大多便屬即興之作，這使剪輯過程花了接近一年，才製成最後近90分鐘的電影。

韋替替戲中飾演的吸血鬼（左）。（《低俗殭屍玩出征》劇照）

不少人認識作為導演的韋替替，可能便來自2017年的《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）。在第一、二部的《雷神奇俠》電影，很多意見指出劇情凌亂，不夠引人入勝，甚至洛基（湯姆·希丹斯頓（Tom Hiddleston）飾）比主角雷神托爾（基斯·咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾）使人更印象深刻等問題，而韋替替亦曾認為《雷神奇俠》電影系列已走到瓶頸。

（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

因此，當轉手給他執導第三部時，他大膽捨棄前作的世界觀，不再限於地球及聖域界（Asgard），而是探索其他星球，並把托爾描繪得立體化，展示他在面對不同困難時的獨立堅強。而戲中的各種笑料，也使電影充滿詼諧風格，令敍事不會直線式發展、流於單薄。本片亦被大多影迷封為最精彩的《雷神奇俠》電影。下年上映的《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder），同樣也會由韋替替執導，並出演寇格（Korg），使人十分期待。

韋替替飾演的寇格（左）。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

在《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit），韋替替對於飾演惡名昭彰的獨裁者阿道夫·希特拉（Adolf Hitler），其實相當尷尬，尤其是因為韋替替的母親是俄羅斯猶太人。然而，福斯探照燈影業在決定拍攝這電影時，特地指名導演韋替替來飾演希特拉。而韋替替最終決定接演該角，一是因為故事劇情是圍繞小孩子，若選用流行影星，也許會分散了觀眾的關注點；加上，故事設定並不需要寫實演繹，而他也沒興趣鑽研希特拉的資料，因為韋替替認為希特拉並不值得他這樣做。至於韋替替以喜劇形式表達二戰歷史，他感到饒有興味。這做法能把納粹德國表面的歡樂跟內部的崩潰形成巨大的對比，並帶出「美夢」的完結。

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內容提供：雪話

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