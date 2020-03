【泰格韋替替】身兼四職的鬼才導演　制霸幕前幕後大放異彩

最近上映的《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit),在奧斯卡金像獎上屢獲殊榮,得到最佳電影、最佳改編劇本等六項提名,並由擔當本片的導演、監製、編劇、演員等的泰格·韋替替(Taika Waititi),奪得最佳改編劇本。相信不少人會對這位能夠一人分飾多角的新西蘭名導感到好奇,今次為大家介紹一下三部電影去認識這位才子。

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「【泰格·韋替替】身兼多角的鬼才 在荒誕題材大放異彩」,刊於01撐場】

喜歡另類題材的影迷,我會推薦2014年上映的《低俗殭屍玩出征》(What We Do in the Shadows)。韋替替同樣地身兼導演、監製、編劇及演員,並把那荒誕幽默的風格發揮得淋漓盡致。故事是用一個偽紀錄片的形式,講述4個吸血鬼兼室友如何於現代人類社會生活。有趣的是,儘管韋替替及傑梅奈·克萊門特(Jemaine Clement)編寫了150頁劇本,但卻選擇事前不告訴給任何演員或劇組人員,在拍攝開始前才可知道劇本內容,令事情變得更即興及驚喜。而電影實際上拍攝了約125個小時的片段,大多便屬即興之作,這使剪輯過程花了接近一年,才製成最後近90分鐘的電影。

韋替替戲中飾演的吸血鬼(左)。(《低俗殭屍玩出征》劇照)

不少人認識作為導演的韋替替,可能便來自2017年的《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)。在第一、二部的《雷神奇俠》電影,很多意見指出劇情凌亂,不夠引人入勝,甚至洛基(湯姆·希丹斯頓(Tom Hiddleston)飾)比主角雷神托爾(基斯·咸士禾夫(Chris Hemsworth)飾)使人更印象深刻等問題,而韋替替亦曾認為《雷神奇俠》電影系列已走到瓶頸。

(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)

因此,當轉手給他執導第三部時,他大膽捨棄前作的世界觀,不再限於地球及聖域界(Asgard),而是探索其他星球,並把托爾描繪得立體化,展示他在面對不同困難時的獨立堅強。而戲中的各種笑料,也使電影充滿詼諧風格,令敍事不會直線式發展、流於單薄。本片亦被大多影迷封為最精彩的《雷神奇俠》電影。下年上映的《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder),同樣也會由韋替替執導,並出演寇格(Korg),使人十分期待。

韋替替飾演的寇格(左)。(《雷神奇俠3:諸神黃昏》劇照)

在《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit),韋替替對於飾演惡名昭彰的獨裁者阿道夫·希特拉(Adolf Hitler),其實相當尷尬,尤其是因為韋替替的母親是俄羅斯猶太人。然而,福斯探照燈影業在決定拍攝這電影時,特地指名導演韋替替來飾演希特拉。而韋替替最終決定接演該角,一是因為故事劇情是圍繞小孩子,若選用流行影星,也許會分散了觀眾的關注點;加上,故事設定並不需要寫實演繹,而他也沒興趣鑽研希特拉的資料,因為韋替替認為希特拉並不值得他這樣做。至於韋替替以喜劇形式表達二戰歷史,他感到饒有興味。這做法能把納粹德國表面的歡樂跟內部的崩潰形成巨大的對比,並帶出「美夢」的完結。

+ 2

內容提供:雪話

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

(以上文章內容為用戶提供,並不代表香港01官方立場及觀點)