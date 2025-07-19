攝影｜另類的名畫朝聖之旅？德國畫家巡遊歐洲只為畫下當日上衣

自 2009 年起，德國畫家 Hank Schmidt in der Beek 與攝影師 Fabian Schubert 一同展開歐洲巡遊，踏上一段名畫朝聖之旅。Fabian Schubert 負責舉起相機，精準捕捉那些曾啟發了莫內、梵谷、塞尚等大師的壯麗風光；Hank Schmidt in der Beek 則在鏡頭前擺好畫架，專注凝視眼前美景，感受前輩們當時的心情與這百年來的天地變化，然後⋯⋯把自己身上穿的漂亮衣服給畫下來。

文：moom bookshop｜圖：Hank Schmidt in der Beek, Fabian Schubert《Und im Sommer tu ich malen》



Hank Schmidt in der Beek, Fabian Schubert《Und im Sommer tu ich malen》（圖片來源：https://moom.cat/l/YU0ENT）

Hank Schmidt in der Beek, Fabian Schubert《Und im Sommer tu ich malen》（圖片來源：https://moom.cat/l/YU0ENT）

Hank Schmidt in der Beek, Fabian Schubert《Und im Sommer tu ich malen》（圖片來源：https://moom.cat/l/YU0ENT）

遠赴千里，就為了畫下今天穿的上衣？「當我站在前輩們曾駐足的風景面前時，畫布竟顯得如此渺小，於是我決定不畫遠方，而是轉向眼前最近的東西。」Hank Schmidt 坦率地指了指自己的襯衫，就此開啟了《Und im Sommer tu ich malen》（在夏天，我畫畫）這項融合繪畫與攝影的自畫像創作計畫。

Hank Schmidt in der Beek, Fabian Schubert《Und im Sommer tu ich malen》（圖片來源：https://moom.cat/l/YU0ENT）

Hank Schmidt in der Beek, Fabian Schubert《Und im Sommer tu ich malen》（圖片來源：https://moom.cat/l/YU0ENT）

Hank Schmidt in der Beek, Fabian Schubert《Und im Sommer tu ich malen》（圖片來源：https://moom.cat/l/YU0ENT）

由 Edition Taube 出版的《Und im Sommer tu ich malen》如今迎來第三版，不僅換上全新封面，更新增三幅 2021 年的新作；透過一邊是畫作，一邊是攝影的並置對照，這對幽默的藝術搭檔創造出詼諧，卻令人印象深刻的視覺對話，不僅邀請讀者與他們一起玩味什麼是「寫生」，也展現了對現代主義繪畫及其紀錄精神的致敬。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）