Ed Sheeran放下結他拿起畫筆辦展　以潑墨畫籌款助養音樂幼苗

【Ed Sheeran/藝術/繪畫/】提起Ed Sheeran，你的腦海中會浮現什麼？是〈Shape of You〉、〈Perfect〉等唱到街知巷聞的洗腦旋律？還是那位紋身滿佈的貼地鄰家男孩？但你或許不知道，這位全球頂尖的音樂人，還有一個不為人知的隱藏身份，那就是畫家。



Ed Sheeran與其作品（@heni/IG）

今年夏天，倫敦Heni Gallery舉辦了一場名為《Cosmic Carpark Paintings》（宇宙停車場畫作）的展覽，主角正是Ed Sheeran。

Ed Sheeran作品（@heni/IG）

廢棄停車場誕生的潑墨畫

展覽名為「宇宙停車場畫作」，其實是因為這些色彩斑斕、充滿動感的畫作，的確誕生於一個廢棄的倫敦停車場。 Sheeran在訪問中透露，自2019年《Divide》巡迴演唱會結束後，他便開始重拾畫筆，將其視為音樂以外的創意出口。去年在巡演空檔，他每天早上都會跑到一個廢棄停車場，盡情潑灑顏料，畫完再跑回家，日復一日，直至再次踏上旅途。

Ed Sheeran作品（@heni/IG）

他的畫風深受美國抽象表現主義大師Jackson Pollock的「滴畫法」啟發，透過層層疊疊的顏料滴濺與潑灑，構成隨機與充滿生命力的畫面。值得一提的是，他2020年的單曲〈Afterglow〉封面，正是出自他自己的手筆。

收益全數捐贈

雖然Sheeran謙虛地在社交媒體上寫道：「我絕不是個『藝術家』，但我確實熱愛創作藝術。」 但他與藝術的淵源其實根深柢固。他的父母都從事藝術相關工作，讓他對藝術一直抱有濃厚興趣。

最初，這些畫作只是他送給親朋好友的禮物，他從未想過要公開展出或販售。 將這些「停車場秘密」公諸於世的幕後推手，是他的好友，亦即是英國著名當代藝術家Damien Hirst，以及Heni Gallery的創辦人Joe Hage。

Ed Sheeran作品（@heni/IG）

對於辦展，Sheeran唯一的堅持，就是必須將其變成一件有意義的事。他決定將畫作銷售所得屬於自己的全部收益，捐贈給他創立的「The Ed Sheeran Foundation」。 他的理念很簡單，就是「以藝術回饋藝術」（art will fund art）。

Ed Sheeran與其作品（@heni/IG）

這個基金會旨在為英國18歲以下的兒童及青少年提供接觸優質音樂教育的機會，無論是資助他們購買樂器、支付音樂課程費用，還是提供表演機會，目標是打破資源壁壘，讓音樂不再是富裕家庭的專利。

Ed Sheeran展覽的原作與限量版畫在展出期間全數售罄，最終籌得125萬美元。（@heni/IG）

據悉，基金會至今已幫助超過一萬二千名年輕人。而這次展覽的原作與限量版畫在展出期間亦全數售罄，最終籌得125萬美元。