Disney On Ice強勢回歸！集合超過50位迪士尼明星三新作首度亮相

【迪士尼/表演】迪士尼粉絲注意！冰上匯演《Disney On Ice》將於2026年1月23至25日歸來，更首次登陸全新落成的啟德體育園體藝館，為香港觀眾帶來全新鉅製《Disney On Ice presents Magic in the Stars》。



《Disney On Ice presents Magic in the Stars》演出照片

今次匯演集合超過50位迪士尼明星，最令人期待的，莫過於三部人氣動畫《星願奇緣》、《魔雪奇緣 2》及《魔龍王國》角色將首度踏上冰上舞台，結合經典故事與連場高難度花式溜冰及空中特技，帶來一場視覺與聽覺盛宴。

三大新作首度亮相

每次《Disney On Ice》最讓粉絲期待的，就是有哪些新朋友會加入這場冰上派對。今次《Magic in the Stars》的最大亮點，無疑是三套近年大熱作品的登場。

《Disney On Ice presents Magic in the Stars》演出照片

去年為迪士尼100週年獻禮的動畫《星願奇緣》（Wish），主角雅莎（Asha）和可愛的「星星」（Star）將會是全場焦點。伴隨著由奧斯卡金像獎得主Ariana DeBose演唱的動人歌曲〈This Wish〉，雅莎將在冰上展現其堅定不移的意志，與觀眾一同見證當願望與星辰魔法結合時的奇妙時刻。

《Disney On Ice presents Magic in the Stars》演出照片

另一首度亮相的《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）則將表演難度提升至全新層次。英姿颯爽的戰士雷雅（Raya）不僅會在冰上展現神龍國的武藝，更會帶來驚險刺激的空中表演，將花式溜冰與雜技完美融合，重現她與夥伴們尋找神龍的英勇旅程。

《Disney On Ice presents Magic in the Stars》演出照片

而風靡全球的《魔雪奇緣 2》（Frozen 2）粉絲們，終於可以親眼見證愛莎（Elsa）與安娜（Anna）闖入未知森林的冒險。在經典歌曲〈Into the Unknown〉的音樂下，兩姊妹將帶領觀眾進入魔法森林，探索自身力量的根源，場面壯麗，絕對不容錯過。

經典角色雲集

《Disney On Ice presents Magic in the Stars》演出照片

除了新作，一眾經典角色亦會登場。表演由蟋蟀占美利（Jiminy Cricket）展開序幕，並由米奇、米妮、高飛、唐老鴨和黛絲這班好朋友帶領大家，提醒我們每個奇妙故事，都始於一個願望。

觀眾將跟隨《公主與青蛙》的蒂安娜（Tiana）追求開設餐廳的夢想；與阿拉丁（Aladdin）在奇妙洞穴中擦亮神燈，探索三個願望的力量；並與灰姑娘、白雪公主、貝兒和長髮公主樂佩等經典公主重溫追夢的初心。

此外，多個深受喜愛的迪士尼與彼思角色亦會華麗登場。你可以看到《反斗車王》的閃電王麥坤（Lightning McQueen）和哨牙嘜（Mater）在冰上賽道上隨著〈Life Is A Highway〉奔馳；與《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年等玩具老朋友重聚；潛入哥倫比亞高山，與《奇幻魔法屋》（Encanto）的魔力高（Madrigal）家族一同載歌載舞，探索為何「We Don't Talk About Bruno」；再與《魔海奇緣》（Moana）的慕安娜一同揚帆出海，完成歸還迪菲娣之心的神聖任務。

《Disney On Ice presents Magic in the Stars》演出照片

今次匯演將於2026年1月23至25日假啟德體育園體藝館上演，門票將於2025年11月11日公開發售，各位迪士尼粉絲記得設好鬧鐘搶票啦。

【節目詳情】

名稱：Disney On Ice presents Magic in the Stars

日期及時間：

2026年1月23日 (星期五)：下午3時30分、晚上7時30分

2026年1月24日 (星期六)：早上11時30分、下午3時30分、晚上7時30分

2026年1月25日 (星期日)：早上11時30分、下午3時30分、晚上7時30分

地點： 啟德體育園體藝館

