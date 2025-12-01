香港攝影師社會實驗相展 獨闖伊拉克以100美金讓陌生人定目的地

【展覽/攝影/旅行】旅行的意義是什麼？對於香港攝影師Thomas Chan而言，旅行不是被動的觀光打卡，而是一場主動探索未知的實驗。



他獨自一人飛往許多港人眼中的危險之地伊拉克，展開名為《Stranger on Stranger》的攝影計劃。他沒有行程、沒有目的地，唯一的導航，是當地隨機找來的的士司機。



Sizing My Next Driver. 2025. (圖片由 Thomas Chan 提供)

$100美金換一個目的地

在伊拉克，Thomas 每日的「行程」都由一個簡單的請求開始。他會隨意在街上截停一輛的士，塞給司機100美元，這在當地是一筆可觀的收入，然後對司機說：「帶我到你自己最想去的地方。」

The Memorial(圖片由 Thomas Chan 提供)

旅程的第一天，就給了他一記永難忘懷的當頭棒喝。當司機 Ali 收到這筆錢後，他激動地感謝上天，因為這筆錢讓他終於能夠去做一件他心心念念許久的事。Thomas 原本以為會被帶到什麼隱世景點或地道餐廳，但 Ali 卻直接將車開往了世界上最大的墓地Wadi-us-Salaam。

Ali (圖片由 Thomas Chan 提供)

Thomas 回憶道：「我從來沒有想過司機會帶我去一個墓地。」Ali 將車停下，在無盡的墓碑中找到了屬於他家族的墓地，跪下虔誠地祈禱。原來，他的整個家族都在2003至2011年的伊拉克戰爭中喪生。這次的相遇，讓 Thomas 深深體會到，這筆錢對司機的意義，遠不止是一天的收入，更是讓他能與逝去親人重聚的契機。

將隨機際遇化為藝術

Innocence(圖片由 Thomas Chan 提供)

這個攝影計劃被 Thomas 定義為「一個陌生人依賴另一個陌生人去理解陌生地方的攝影實驗」。他將自己完全交給際遇，讓的士司機成為旅程的共同創作者。在整個旅程中，他每日拍攝超過2,000張照片，刻意降低技術的干預，專注於捕捉與人、與環境最即時、最真實的連結。

Friendly Gaze (圖片由 Thomas Chan 提供)

這些影像記錄了豐富而深刻的主題：「家族記憶」、「古老文化的日常」、「與死亡地雷的共存」以及「身份歸屬感」。他曾誤闖佈滿地雷的區域，看到一個破舊玩具作為致命警告；也曾見到庫德族婦女在新年的山脊上，高舉旗幟，展現堅韌不屈的民族精神。這些沒有劇本的畫面，比任何精心策劃的構圖都更具衝擊力。

Mines (圖片由 Thomas Chan 提供)

是次展覽《Stranger on Stranger》由藝術家及策展人 Kasper Forest 策劃。Kasper 表示：「在AI影像氾濫的時代，人類不再相信影像，因此我們更需要那些繁瑣、具儀式感的創作方式，去重拾對真實世界的主導權。」他認為 Thomas 的創作不依賴晶片與演算法，而是透過人與人之間的真實碰撞，「生成出真正有溫度的影像」。

Playground (圖片由 Thomas Chan 提供)

對 Thomas 而言，這次伊拉克之旅僅是《Stranger on Stranger》計劃的起點，他計劃未來會將這個攝影實驗帶到更多陌生的地方繼續進行。如果你也對這場旅程感到好奇，不妨親身走進展覽，感受影像中的那些共鳴。

【展覽詳情】

名稱：《Stranger on Stranger》攝影展

展期：即日至2025年12月5日

地點：香港雲吞麵旅舍（香港荔枝角道135號）

