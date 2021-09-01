危樓深淵｜災難片拍成喜劇　傻有傻福卻必先有求生意志

「花了11年終於上車買樓，但住不夠兩星期便看著自己層樓深落地底500米深坑之中！」這句在韓國電影《危樓深淵》中出現的對白，喚起了同樣為「買樓」所困的香港人夢魘。一生心血付諸流水本來是大悲的事情，但電影卻以喜劇來處理，是否體驗了喜劇都是建基於悲劇上？



電影《危機深淵》劇照。

你沒聽錯，把災難片拍成喜劇，是這次電影的主調。其實災難片從來都以悲喜劇為主調，只是不同作品在悲喜的過渡上側重不同：既有各個角色間的人格缺陷，造就他們在災難前不同際遇；亦看主角如何「超越」蛻變，帶領眾人逃出生天，活下來相擁而泣，最終破涕為笑。

《危樓深淵》導演金志勳曾執導災難片《火海108》，珠玉在前，觀賞時難免與前作比較。電影離不開商業片的三部曲舖陳：災難前的角色描寫、災難一刻的險象還生、為了逃出生天的人性考驗，《危樓深淵》這次更偏重喜劇一面，角色人設相對單純，電影缺乏了顢頇無能的官員，也沒有自私卑鄙之小人，更沒有災難片中主角光環上身的超級英雄。整個逃生班底只是尋常街坊，日常生活中所見的你我他，是兩個好爸爸帶著兒子，帶著來家訪的下屬逃命的故事。

電影《危機深淵》劇照。

從悲劇中建立起來的喜劇，如何處理悲喜交錯並不容易，既要有喜劇的天馬行空，亦要顧及觀眾在悲喜間的情緒轉換。災難片要看得讓人觸動，往往要在角色舖排下點功夫，好讓這個角色遇難時讓觀眾揪心。《危樓深淵》在處理遇難者上，讓角色舖排在前期時只是輕描淡寫，故事主軸放回兩位男主角車勝元和金成昀，與一眾角色如何在自救的過程中錯摸不同方法逃難，主角們求生期間遇上各種反常的瑣碎小事讓人發笑，最後以天馬行空的方式逃出生天，減少災難對觀眾情緒的渲染。

電影中主角們每次在遇到生死關頭時，總不放棄求生意志，又神推鬼差的步出鬼門關，過關斬將有如神助，只可以說主角光環？傻有傻福？保住條命，層樓有無已是其次！

災難下，人要自救，也要等運到。逃出生天是靠三分努力，七分運氣！你不主動求生，又如何可以在機會突如其來時把它掌握得到？

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