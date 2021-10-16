《桃與梅》從網播到大台的OL劇進路｜還是日本｜湯禎兆專欄

最近看得不亦樂乎的日劇，意外地是一齣極短篇的小品，那就是由伊藤莎莉及江口德子主演的《桃與梅》。那其實由在HULU播放的網路劇，不過同時也會在之後的一周在日本電視台播放，可說是雙線進行的戰略成品。

文：湯禎兆 ｜ 原題：桃與梅的OL經



其實《桃與梅》之惹人注目，始於18年網路上的動畫篇，首季背景是藥劑師篇，後來到了19年則成為OL篇，那就成為爆紅的契機——始終是OL生活為背景，在日本社會中的共鳴感最大，不少觸動人心的名作早已紛陳，如我深愛的《衝吧烈子》也是當中的代表作之一。

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《桃與梅》以24歲及40歲的兩名OL為人設，兩人的對答恍如相聲，金句備出，內容的密度甚高，看得人捧腹大笑。當然也賴於有趣及典型化周邊設定，如夾在上下之間的討厭部長、必須與同伴比較以顯示自己更快樂的同事，又或是專門搶奪他人功勞的小白臉等，凡此種種更令人產生現實對應的聯想，自然增加觀賞投入度。

我特別喜歡它的精闢處境，由針對日本現成流行語的「アレオレ詐欺」（即剛才提及專門奪取他人功勞的詐騙）到由此引申的「自我供養」——簡單而言就是為了緩解職場上的怨氣而作的祈禱手段。當然，一切不過也是一種消氣的手法延伸，同時也為我們帶來一笑的趣味。

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（本文不代表藝文格物立場）

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