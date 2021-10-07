男人的浪漫　Dear Jane的概念歌曲｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

八十年代樂隊熱潮是香港樂壇光輝的證明，二十年後，香港再湧起樂隊潮，Dear Jane、ToNick、Supper Moment、KOLOR、Rubberband、Mr……發展十多年，看著個別樂隊建立起自己的風格及樂迷，似乎比八十年代樂隊走得更長更遠。

文：林綸詩



他們的起點沒有八十年代的樂隊曯目，一大缺點是沒有重量級詞人坐鎮。樂隊多包辦音樂，但對歌詞的敏感度也重要，才能走出自己的風格。以上樂隊中，Dear Jane 和ToNick的用詞和主題是較簡單直接，被視為年輕一輩的偶像。我去看Ｄear Jane音樂會就被人說是「扮後生」，實情是他們也出道十多年了！場內其實都是中年人，現在的中學生應該是聽Mirror或K-POP吧…...

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記得Dear Jane初出道時，有說明樂隊取名自Dear John letter（分手信）的另一性別版本，目標就是多講男士視角。那時覺得樂隊本身就是男生角度啦，追女溝女呀，兄弟奮鬥呀，或者理性地說說世界大事，不外乎這些吧？結果2016年一出七字三部曲《哪裡只得我共你》 、《只知感覺失了踪》、《經過一些秋與冬》，就覺得有意思了——男生的工整、理性、深情，以不造作最自然的聲音唱出，配合香港地景的MV，Dear Jane真成概念主導、主題式的樂隊了！

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自此之後，Dear Jane更成「長歌名」樂隊，而其歌名亦有「自我解說」的風格，是典型男生那種 「我說的已說完，就字面那是那個意思，別叫我再補充了」，非常self explanatory。近年曲目《永遠飛行模式》、《人類不宜飛行》雖然趨向多點修飾，但仍是直白易明。這兩首對我而言是另一主題，前者指手機的飛行模式，象徵截斷聯絡，「即將一切信號都中斷」；後者是以飛行比喻不可能的愛情，「不夠浪漫人類怎飛行」。作為女生的我，就是看著 Dear Jane簡單的男生浪漫，如其唱腔及編曲，持續蛻變！

【作者其他文章｜鄭秀文和我們的主題曲】

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（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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