絕味之路｜料理日劇的不同變奏｜還是日本｜湯禎兆專欄

最近的飲食戲劇，可說大行其道，一齣接一齣的三十分鐘劇種，已儼然成為「主流」的小眾潮流。而在嘗試結合飲食及戲劇的元素上，也作出不同的變奏。

文：湯禎兆 ｜ 原題：一個人在絕味途上



針對單一料理而發的日劇，早已蔚然成風，但料理本身佔據的轄心元素成分，還是有輕重之別。滿島真之介的《咖哩之歌》中的咖哩角色，顯然就較為處於服務性的功能角色，從來襯托主角的家族溯源之路。相對而言，桐山照史的《激辛道》就擺明車馬，把激辛的口味，與職場上乃至人生的磨鍊緊扣掛鉤，每一集都反覆鋪陳，徹頭徹尾陷入日劇被人詬病「道理多如牛毛」的窠臼。

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較為取得恰當平衡的，我認為《絕味之路》是不俗小品，每一集緊守旅遊、飲食及人情劇的三三黃金比例組合。加上由《屍殺片場》而來的濱津隆之，又確屬百分百設合角色氣韻的不二人選，看得人不禁莞爾舒懷。

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更為甚者，是《絕味之路》的劇情強調依據食店的真人真事改編而成。當然，主旋律仍是老店的承傳，以及「絕味」的湮沒可能而發，但由不同店舖而發，始終變化幅度較大。事實上，當中的老店承傳，牽連的既有老伴之愛、亦有友情的信誓，同時也有長幼的苦衷等等，凡此種種均豐富了觀賞的趣味。

這類劇種的最大缺點，是看得人飢腸轆轆，隨時成了煮宵夜的借口。

（本文不代表藝文格物立場）

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