戀：文具物語｜星期一扮工｜餐前伴讀

起初看到《戀：文具物語》這本書，還以為它是一本戀物誌，看到序曲才知道它是一本以「文具」擔正做主角的故事。

相信不少人都經歷過儲文具的階段，鉛筆、原子筆、橡皮擦、masking tape（和紙膠帶）……當看到不同的圖案、不同的款式，就算功能一樣，總會心癢癢買下來珍藏。

除了在讀書年代，我現在的工作跟文具依然密不可分。雖然公司會提供文具，但我仍然會自備一些並非一式一樣的「私伙」來用，擁有屬於「自己」的文具，某程度上能增添工作的趣味和歸屬感。記得前幾天，同事發現我工作桌上有一枚粉藍色、頂部中央是白色的橡皮擦，就拿起來端詳一番，我說：「它將會變成富士山。」「富士山？」她疑惑。我續說：「只要不斷用兩邊角來擦，中間就會愈來愈尖，慢慢就會成了山頂蓋着雪的富士山。」文具跟衣飾一樣，雖沒有季節之分，但也會不斷推陳出新。

《戀：文具物語》的作者Nikki是個文具控，專職文具設計工作。她對文具的執著，小時候就開始，當她擁有第一支鉛筆、第一個筆盒、第一本筆記簿時，是莫名的興奮。作者與文具有着一種微妙的感情，她一直想寫一本賦予文具生命的書，經過反覆構思與實踐，《戀：文具物語》終於誕生了。Nikki用了有趣詼諧的圖文故事，將文具擬人化，以奇幻的視野來描繪文具與文具之間、文具與人物之間的關係。

戀：文具物語｜作者： Nikki ｜出版：PCuSER電腦人文化 （2012）

通過文具的主人小夏帶出文具的故事。書中的文具，有新派也有舊派之分，每一位都各有獨特的個性，就如鉛筆爺爺是一個領導者，也有着固執的個性。便利貼無處不在，卻因為常常被人丟棄，造成了怯懦、沒自信的個性。日記簿則最擅長保守秘密，也是知道最多秘密的一員。有趣而又熟悉的角色設定，把工作桌變成一個魔幻的遊樂場。文具之間究竟存在着甚麼紛爭和矛盾，文具又怎樣看他們的「主人」呢？作者以這個文具「人性化」的故事，希望人們戀物之外，也懂得惜物。

人們與每一件文具的關係或許很短暫，但經歷了多個時代，文具家族在人們心目中的地位都是沒有動搖的。

（本文不代表藝文格物立場）

【出發！星期一用念力行山！｜星期一扮工】

+ 2

【下午茶時間在辦公室只能睇書扮歎茶｜星期一扮工】

【執屋計劃即是生涯規劃｜星期一扮工】

+ 1

【中環街市｜廢墟保育今昔對照 一樣角度 不同時空｜空城記】

+ 22

【古蹟保育｜薄扶林舊牛奶公司職員宿舍牛眼窗與屋頂的秘密｜黎雋維】

【中環街市｜廢墟保育今昔對照 一樣角度 不同時空｜空城記】

+ 22

回顧主教山蓄水池評論文章——

深水埗主教山蓄水池｜各派議員齊聲建議保留 因香港建築冇得救？主教山蓄水池｜無人視察亦無人負責 俹簁又有乜好怕喎？｜來稿主教山蓄水池｜「羅馬式拱」說法不算錯但聽上去像「美式漢堡包」

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

+ 16

【廢墟回憶奈良 Dreamland 清拆前最完整圖輯】