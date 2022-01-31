虎字成語與大家過新年　讓你祝賀別人時「如虎添翼」｜源來係咁

大多數有「虎」字的成語都是貶義詞，但「新年流流」，還是先說一下褒義成語好一點。

諸葛亮論兵權：如虎添翼

將能執兵之權，操兵之勢，而臨群下，譬如猛虎，加之羽翼而翺翔四海，隨所遇而施之。 《將苑．兵權》

又作「如虎得翼」、「如虎生翼」及「如虎傅翼」，出自諸葛亮《將苑》中的〈兵權〉。《將苑》主要論述用兵領將的謀略與技巧，由用兵選將到地缘政治都有談及。〈兵權〉談及將領掌握兵權的話，就如「老虎加上羽翼，可以翺翔四海，隨到什麼問題都有能力解決」，但如果失權的話，就如「魚、龍離開了水，想在浪中自由暢泳嬉戲，是不可能的」。現時指強而有力者再加強了力量。

朱子談「定性」：生龍活虎

此心紛擾，看著甚方法，也不能得他住。這須是見得，須是知得天下之理，都著一毫私意不得，方是，所謂『知止而後有定』也。不然，只見得他如生龍活虎相似，更把捉不得。 《朱子語類．卷九五．程子之書》

南宋理學家朱熹與弟子討論宋理學家程顥的文章〈定性書〉時，指定性即定心 （「此『性』字，是箇『心』字意」），心如果紛擾，任何方法都學不好，因此就如《大學》中的「知止而後有定」，如果人像龍虎般好動不定，就更難掌握所學。

這兒的「生龍活虎」略帶貶義，但流傳開來變成褒義，指人活力十足、精神奕奕、充滿生氣。

又與諸葛亮有關：龍蟠虎踞

或如龍盤虎踞，復似鸞集鳳翔。 《西京雜記第六》

案：《吳錄》劉備曾使諸葛亮至京，因睹秣陵山阜。嘆曰：鍾山龍盤，石頭虎踞，此帝王之宅。 《太平御覽．卷一五六．州郡部二．敘京都下》

又作「蟠龍踞虎」、「踞虎盤龍」，形容像神龍盤曲、猛虎蹲坐著的雄偉險要之地，是用於地方環境的形容詞。

《西京雜記》相傳是東晉或漢朝時著，可說是本短篇小說集。此段講述漢朝時的魯恭王得到一塊文木，中山王劉勝為這文木寫了〈文木賦〉，當中「激讚」此木，例如「華葉分披，條枝摧折」、「色比金而有裕，質參玉而無分」以及「龍盤虎踞，復似鸞集鳳翔」，即「如神龍盤曲、猛虎蹲坐、鳳凰盤旋飛舉」。魯恭王看後大悅，送了兩匹駿馬給劉勝。

《太平御覽》是保存了五代以前文獻最多的一部類書，編修於北宋初年，有上千卷，多達五十五部，細分五千多類，簡單說就是「百科全書」。當中第156卷，收錄了《吳志》的記載，指劉備曾派遣諸葛亮到南京，看到山阜後感嘆說「鍾山龍盤，石頭虎踞，此帝王之宅」。

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