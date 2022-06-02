創造安娜︱藝術家稱助策展遭Anna拖欠6.2萬元　雙方爭論變羅生門

Netflix劇集《創造安娜》主角原型，傳奇騙徒Anna Sorokin因巨額行騙而被判入獄，出獄後她先後辦了一場群展和一場個場，開始由「偽術家」轉型「藝術家」之路。當大眾以為她將展開新生活之際，最近又爆出她拖數醜聞的羅生門。據《紐約郵報》報道，洛杉磯藝術家 Julia Morrison 聲稱她今年三月因幫助舉辦「Free Anna Delvey」群展，而被Anna 拖欠 8,000 美元（約6.2萬港元），並稱已遭這位「社交名媛」封鎖她的短信，但Anna透過發言人回覆指從沒承諾這筆開支。



由於Anna出獄後因簽證逾期而一直遭關押，因此她把獄中創作作品參展授權給予一直與她書信聯繫，同樣曾因行騙而入獄的藝術家Alfredo Martinez。今年三月Morrison 與Alfredo Martinez在紐約市下東區的一家畫廊策劃了「Free Anna Delvey」群展，根據雙方協議，Morrison 和Alfredo Martinez協助Anna售出她一幅價值1萬美元的作品，並各自從收益中提成25%作佣金，而餘下的50%收益將歸Anna。然而Morrison表示雖然已收到她的佣金，但至今仍未收到她為Anna在開展前支付的費用，當中包括用於支付裝裱、印刷、掃描、運輸、製作 T 恤等8000美元費用。

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Anna代表：這是敲詐勒索

Morrison 表示這8000元開銷是她以信用卡簽帳，「我不能把價值 8,000 美元的Anna Delvey的費用花在我的卡上，我不是為了成為她的好朋友。我這樣做是為了策展，知道我會得到回報。至少這是Alfredo Martinez所承諾。」Morrison還聲稱這次群展策展合夥人並無兌現口頭承諾，把她踢出參與Anna於上月中首次舉辦個展的策展人之列上，讓她蒙受損失。

Martinez回覆傳媒指Morrison這筆8000元開銷目仍處於「支出階段」，並承諾Morrison最終會得到回報。

展覽「Free Anna Delvey」其中一件藝術品 (圖片來源：@douglas.higginbotham/Instagram)

Anna一位發言人向傳媒證實Morrison被拖欠費用，但補充說「Anna 絕對沒有向 Morrison承諾任何金錢……在 [Morrison] 無法從Chris Martine（其藝術俱樂部代表 Sorokin 和 Martinez）和Alfredo Martinez那裡得到更多之後，她去找Anna並基本上說如果Anna不付錢，她會告訴媒體。這是敲詐勒索，甚至沒有任何正當理由。」

發言人提及，Morrison「從沒被邀請策展，也沒有以任何身份出現在個展上。Anna確實停止了與她的溝通，因為這筆交易不是與Anna達成的，Anna也無能為力。」

新聞來源：紐約郵報、華盛頓郵報