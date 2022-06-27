「在地餐桌」發掘本地農業故事　鼓勵藝術家以在地素材製作食器

怎樣才算「吃得好」？



以價格衡量，還是以食物來源、食物安全、食物公義等問題作為考量？「世界之約」計劃今年以「在地餐桌」為主題，聯同本地農業教育組織及一眾本地藝術家以「食」為出發點，讓市民以多角度了解本地農業及背後的故事，發掘食物與生活的關係。



這次「世界之約」開設了「織刻生活店」，與來自不同範疇的藝術家合作，透過各類型與「食」相關的議題及產品進行創作，呈現背後的社區故事。 其首個主題企劃「食器之約」以餐桌必備的鍋碗瓢盆為主題，與本地陶藝家姚俊樺（垚樺）、竹編團體竹貓、竹細工文化組織二回、廣彩創作團隊仨羊組、木家品島嶼製作、灣仔街坊酒莊華姐、老泥丸及好夠薑作為企劃伙伴進行展出。

+ 15

其中，垚樺及竹貓更以在地素材製作出一系列食器，垚樺的作品「根源 2022」就將本地泥土轉化為日常器皿。在製作過程中他發現就環境不同，泥土的顏色和特性也各異。如大帽山的泥砂較多，泥色亦較紅，如果用來拉坯會較容易劃傷手；而新界東南的西貢除了山巒之外還有海灣和溪間，泥土特性則相對更多樣化。把兩個地方不同特性的泥結合，是垚樺傳遞自身經歷的方式。

而竹貓則受大嶼山周邊的自然環境啟發，發掘竹編的可能性。香港竹的特點比較脆弱，因此竹貓不多做複雜性的處理，以簡單實用的設計，將香港竹的生命延續在竹器上。

+ 8

「世界之約：在地餐桌」亦推出了《農場日誌 Vol. 1 & 2》，讓本地插畫家透過網上四格漫畫形式展現本地種植的重要性。其中 Vol. 2中的藝術家受「農魂」紀錄片啟發，以農夫與農業繼承者們的心路歷程作為藍本，進行二次創作繪製一系列的四格漫畫，讓來訪者深入了解本地農業發展與獨門的農業技藝。

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：世界之約：在地餐桌

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠地下

時間：星期三至日中午12時至下午6時

