Motion Plus Design｜雲集四地知名設計師　分享動態設計重塑品牌

影像設計隨著時代進步而演化，大眾不再單純追求平面、靜態的畫面，而是渴求更豐富的感官體驗。影片、動畫、視覺特效等動態設計，融合多元化的視覺和聽覺元素，為觀眾帶來更深刻的感受，成為今日品牌形塑之中不可或缺的一環。早前，香港設計中心的設計營商周城區活動（CityProg），為香港帶來首個來自法國的「Motion Plus Design」動態設計論壇，邀請到來自法國、內地、香港和台灣的重量級動態設計師，分享創作經驗，並共同探討動態設計對於重塑品牌的重要性，別具前瞻性與啟發性。



「Motion Plus Design Satellites Hong Kong」講者和主持陣容強大。左起：本地知名動態影像設計公司eMotionLAB創意總監Kat Luk、法國Motion Plus Design創辦人Kook Ewo、台灣JL Design創辦人Johnason Lo、內地數碼動畫導演和概念藝術家Leon Liang，以及eMotionLAB創辦人兼總監Mandy Tsang（黃寶瑩 攝）

是次於南豐作坊舉行的「Motion Plus Design Satellites Hong Kong」講者陣容強大，焦點之一當然是來自法國的著名片頭設計師及Motion Plus Design創辦人Kook Ewo，適逢設計營商周2024的合作國家伙伴是法國，率先帶來最新法國設計，讓大家先睹為快。Kook自2000年執導第一部短片《7》後開始從事動態設計，擅長片頭字幕和電影宣傳，當中不乏影響深遠的電影作品，如2006年的《鬼魅山房》（Silent Hill）、2018年的《黑夜降臨》（The Night Comes for Us）等，都極具口碑。多年來的工作歷練，見證著業界的進步，問及其成功之道，最重要的還是對自己抱有自信，方能在商業或設計和藝術上達到更高的成就。「如果想做到最好，你需要相信自己，不能只盲目跟從客戶的意見。因為在設計的領域裡，客戶未必是最專業的，他們正正是有這個需要才找我們，需要從中尋找平衡，最直接的做法便是做回自己。」

法國著名片頭設計師及Motion Plus Design創辦人Kook Ewo（黃寶瑩 攝）

Kook認為大眾對動態設計的期望變得更高，正如是次論壇，座無虛席而且所有的門票都在三天之內登記完畢，反應甚為熱烈。（圖片來源：CityProg）

Kook透過自己的專業為業界不斷帶來創新和突破，成績也是有目共睹的，亦貫徹CityProg今年的主題「Game Changers 設計創變者」。Kook認為策劃Motion Plus Design是一個難得的機會，去了解不同的文化背景之下產業的發展，當中最具啟發性之處，在於不僅是呈現設計與技術，而是展現設計師的生活和工作歷程，為觀眾帶來更多能量與動力，這份鼓勵也正正是活動的初衷。

內地的數碼動畫導演和概念藝術家Leon Liang（花青虎）（黃寶瑩 攝）

從另一位講者、來自內地的數碼動畫導演和概念藝術家Leon Liang（花青虎）的分享當中，我們更能了解到設計師的成長蛻變和心路歷程。Leon自畢業後自學數碼設計和藝術，他曾經參與過許多重要項目，包括為科學雜誌《Nature》和《Science》設計封面，亦跟Nike、迪士尼、騰訊和網易等知名品牌合作。其作品擅於融合不同的審美風格，創作出具有獨特概念的動態設計作品，還常常探討社會議題和時下青年的情緒困境。他認為近年動態設計有了嶄新的發展方向，特別是加強產品的訊息傳達方面。

在參與過眾多的商業項目後，Leon於2019年受疫情的影響，透過回顧自身後更專注於概念設計，作品所表達的不只是產品的功能，而是演化為概念，累積起來建構出自己的設計和藝術語言，最後形成個人風格。「現時很多品牌更需要的是故事，而非僅僅是產品本身。他們嘗試用態度去回應當下及表達想法。動態設計是一個很合適、直接的方式去表達概念，從產品到訊息傳達以至是說故事的方式，從視覺層面擴展至思想層面。」Kook和Leon對於設計本身都有不同的關注點與想法，也正是這次論壇引人入勝之處。正如第三位講者，台灣設計公司JL Design創辦人Johnason Lo（羅申駿）所言：「今次有來自四個不同地區的設計師齊聚一堂，當中思想的交流帶來了嶄新視角和靈感。我永遠都想了解更多的人，因為我的作品當中有很多與人的連結，當中很重要的一點是要懂得聆聽與觀察。」

台灣首家以動態影像為主的設計公司JL Design創辦人與創意總監羅申駿Johnason Lo（黃寶瑩 攝）

說到Johnason的成功秘訣，歸根究底只有一個概念：找到對的問題，才能創造出交流、對話，從而找到對的答案。JL Design是台灣首家以動態影像為主的設計公司，成立之初面對的困難不言而喻：「人們最初根本不知道我們是誰，往往會問我們是否做動畫的、後期的、美工的⋯⋯台灣最初沒有市場、沒有人才，所以要重頭開始建立，讓市場了解甚麼是動態設計，創造出作品的可能性。」

問及如何才能讓客戶知道設計的價值，Johnason坦言：「解決客戶的問題，就有價值。」他見證著市場的發展，甚至自己一手一腳去建立，現時動態設計對企業發展和競爭力的重要性有所增加，關鍵在於動態影像往往能夠將複雜的事情化繁為簡，說故事的能力更強，這也是動態設計的魅力所在。Johnason形容動態設計為「設計的視覺全能」，內裡蘊含著字體設計、平面設計、動態元素、音樂、甚至互動性。一開始他們著手於製作國際頻道的品牌識別，發掘動態影像的可能性；接著透過策劃金曲獎、金馬獎、金點獎等大型頒獎典禮，將層面擴展至大眾，現時則不斷將設計與商業結合，繼續發揮台灣的設計力量。

本地知名動態影像設計公司eMotionLAB創意總監Kat Luk及創辦人兼總監Mandy Tsang（黃寶瑩 攝）

於論壇上三個單位分享過各自的經歷之後，再由本地知名動態影像設計公司eMotionLAB主持交流與問答環節，創辦人兼總監Mandy Tsang和創意總監Kat Luk是本地資深的設計師，對於香港的動態設計發展亦深有體會。Mandy指出本地動態設計的進程仍在發展階段，現時很多品牌都在意識到需要加入動態設計元素後，才找設計師著手處理，所以成品往往停留於將靜態變成動態，而非將動態設計放進品牌的完整策劃之內，真正轉型成為切合時代的品牌。另外Kat亦有感，因為設計的過程往往由平面出發，而非從頭出發，所以會受限於本身的品牌設計指引。現時香港的動態設計發展仍有進步空間，不過設計師的角色正正是讓客戶更透徹地理解其重要性，而今次活動是一個絕佳機會讓更多人了解甚麼是動態設計。

透過四地星級設計師的分享，是一個絕佳的機會讓更多人了解甚麼是動態設計（黃寶瑩 攝）

【CityProg 2023香港設計節活動詳情】

活動高峰期：即日至12月17日

官方網站：www.bodwcityprog.com

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「01空間」為「設計營商周城區活動」2023的策略媒體伙伴，為增加公眾與設計的互動，帶領大家走進社區，由即日起至2023年12月17日，可經「01空間」報名參與設計營商周城區精彩活動。👉🏻按此看活動詳情及報名