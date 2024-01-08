泰國獲獎無數攝影師Urasha Jakkachaphol　透過鏡頭環顧美好世界

攝影的發明讓人們可以透過圖像得知天下事，隨著攝影技術的進步，在紀錄的性質之上又多了幾重藝術成分，不僅改變了我們對世界的觀察方式，還讓我們更好地理解世界，作為一種藝術形式，使得藝術家能夠透過圖像創造出獨特的視覺體驗，表達情感、觀點和創造力。一位著名的泰國攝影師Urasha Jakkachaphol，豐富的攝影成就由最初著眼於社會議題，後來轉變為風景和城市景觀的視角，體現出攝影的獨特魅力。



Urasha Jakkachaphol（圖片來源：www.urasha.com）

Urasha Jakkachaphol出生於泰國曼谷，人生由經營酒店轉而成為攝影師，後來更成為攝影教育者，從此機不離身愛上了攝影。她的攝影旅途始於旅行中體驗各地文化，最初進入攝影世界是源於2007年報讀了攝影課程，並於2008年取得倫敦傳媒學院的研究生證書。她對攝影的熱情驅使她來到浪漫之都巴黎，隨即被巴黎Spéos攝影學院錄取再於短時間內完成了歐洲專業攝影碩士學位。

圖片來源：Urasha Jakkachaphol Instagram／www.instagram.com/urasha

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正如不少對攝影持有抱負的攝影師一樣，她最初的視角聚焦於社區的生活和社會問題，後來再擴展至城市景觀和景物，慢慢建立起自己的獨特的風格，恆久的訓練使得她擅於對拍攝對象有著深刻的理解，因此為她帶來不少舉足輕重的國際攝影獎項。目前她身兼多職，包括於泰國皇家攝影協會的董事會任職、泰國曼谷先皇理工大學的講師，亦是著名攝影器材品牌SONY的泰國品牌大使。

圖片來源：www.urasha.com

Urasha Jakkachaphol認為攝影是表達個人感受和向觀眾傳達訊息的重要工具，不過作品本身是中性的，可能是她本想要的效果，但觀眾看到照片總會有自己的感受，不過她並沒有為此深思太多，因為這種兩面性往往為她帶來更多興奮的期待。此外，照片蘊含的意義也會隨著個人的生活經驗而不斷變化，在她眼中這正正是攝影的神奇之處。亦因為攝影才使她不斷看到周圍生活的微小細節，那怕是路邊的樹木、動物以至是熙來攘往的途人，一般來說並不會令人多加留意並作出反應，但遍遍是攝影令她不能忽略這一切，當透過鏡頭環顧這個美好的世界，不其然地令她找到一種幸福感。能夠在攝影中找到這份神奇之處，正正是讓她永不停下按下快門的驅動力。