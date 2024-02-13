自學成才插畫家Max Dalton　電影海報、大師工作室系列極具神髓

【Max Dalton/ 電影海報/ Wes Anderson】欣賞藝術品的魅力，除了理解創作的理念和背後帶有的訊息，還有藝術家的功力與創意之外，藝術家創造出來的世界往往更引人入勝，讓觀者沉醉其中不能自拔。阿根廷平面藝術家Max Dalton擅於將流行文化、電影、甚至把著名大師級藝術家的世界融入畫中，雖然是重構出來的世界，卻帶有Max Dalton獨有的風格與韻味，透過極為精細的畫功將一個個異度空間壓縮成畫，畫筆的神奇魔力讓人在觀畫之間恍如進入了電影片場，還能夠勾勒出別具韻味的藝術大師工作室，窺看他們的創作神髓。



插畫家和平面藝術家Max Dalton（圖片來源：max-dalton.com）

Max Dalton是一位插畫家和平面藝術家，對於音樂和寫作亦感興趣，最常為海報、書籍、雜誌、報紙、廣告和產品創作插畫，作品曾發表在《The New Yorker》、《Monocle》和《O, The Oprah Magazine》等雜誌上，過去十多年來分別在美國各大城市、巴黎、首爾等地舉行展覽，由於他的作品相當易入口而且風格辨識度高，所以收獲了不少粉絲。他在3歲時已對藝術表現出極大的興趣，13歲時立志要當畫家，曾受過藝術家Kenneth Kemble的半年指導，其餘時間則自學成才。

圖片來源：www.instagram.com/maxdaltonillustration

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Max Dalton的作畫風格很受到上世紀中期的兒童讀物影響，他亦為兒童讀物《孤獨的電話亭》繪製插圖，作品入選「史密森學會2010年著名兒童圖書」，後來改編成音樂劇。其創作之中最令人容易得到共鳴的，相信是曾為經典電影所繪畫的海報，例如《E.T. 外星人》、《大白鯊》、《黑色追緝令》等等，時有將經典電影的世界觀、人物設定入畫，還會自行編集主題將不同角色或場景共冶一爐，對於電影迷而言是不可多得的獨特收藏。例如得獎名導Wes Anderson的電影《歡迎光臨布達佩斯大飯店》（The Grand Budapest Hotel），Max Dalton以此為題材創作出標誌性畫作，重現出電影精心安排的場景，甚至達到連貫的觀畫效果，恍如走入了片場，內裡的人物角色、衣裝細節、空間元素，全部一絲不苟，當然將電影為人所津津樂道的用色與燈光都發揮得淋漓盡致。

除了電影之外，Max Dalton的另一個引人入勝的系列絕對是一眾藝術大師。他將大師們包括畢卡索、培根、莫內、Jackson Pollock、Andy Warhol、Jean-Michel Basquiat、草間彌生等的工作室揭秘，而且並非虛構出來的，因為他在作畫之前會先細讀藝術家的訪問，從其背景、生平、習慣，以至是手稿和相關的歷史資料進行深入研究，立體地具現出滿滿細節的生活和創作空間，每一個都獨一無二。為何會選擇呈現這些大師的工作室呢？Max Dalton認為工作室與藝術家的創作最有關聯，甚至是空間影響著創作的誕生。他本人亦相當重視自己的工作室，認為是一個非常私密、可以遠離繁囂的地方。他認為在創作過程中，環境往往會作出決定性的影響，例如Jackson Pollock最著名的滴畫法，是因為他將工作室搬到穀倉之後，空間有限於是在地上作畫，所以啟發出滴畫，最後才成就出這位最有影響力的抽象表現主義畫家。

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Francis Bacon的工作室（圖片來源：www.instagram.com/maxdaltonillustration）

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但說到真正啟發出藝術家系列的契機，則來自另一位藝術家培根（Francis Bacon），這位抽象肖像始祖級的大師於1992年去世，他擅於創作粗獷、強烈風格的作品，甚至被人評為噩夢般、可怕的畫作。正如很多藝術家一樣，離世之後知名度才真正提高，他們的工作室亦被繼承下來一直保存，工作室極其混亂的程度與他的作畫風格很貼切，Max Dalton由此啟發出創作空間與作品之間的關係，決定為此而開設一個專屬的藝術家工作室系列。與電影系列一樣，畫中工作室內的一切生活用品、畫具、能夠突顯藝術家個人風格的用具和樂器、甚至窗外的風景等細節都被完美重現，當然有些大師他亦可能未曾接觸過，所以並非完完全全地貼近現實，不過憑著他嚴謹的考證精神與想象力，使得畫作毫無違和感。