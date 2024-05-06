母親節禮物推薦2024｜$60起入手養顏美容食品：抗老/養生/補氣血

媽媽們為家庭默默付出，小至自己獨處享樂的時光，大至放棄她們的職業或喜好，不論是青春、時間或心機，背後都全靠著她們犧牲小我完成大局，偉大的心。時光當然無法逆轉，想報答媽媽的付出，不妨送上一些養顏美容食品，呵護媽媽健康同時讓媽媽凍齡、長青美麗，讓她們可以再續年輕！



▼▼▼ 【01會員限定】網購優惠券 ▼▼▼

即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

母親節禮物推薦2024：1. Ozen 生活館 養生六珍菌湯

增量裝HK$60

呵護媽媽當然要關注她們的健康，這款養生六珍菌湯中，有著多樣珍貴食材：能夠有益腸胃、化痰理氣，增強免疫力羊肚菌、補氣益血的蟲草花，幫助消化的牛肝菌，降低血脂、血糖與膽固醇的姬松茸，降低血糖的鹿茸菌等。除了有助健康，對於消化不良、減肥美容亦有所幫助，而且增量裝更由30g增至60g，性價比更高！

母親節禮物推薦2024：Ozen 生活館 養生六珍菌湯（01mall）

母親節禮物推薦2024：2. 尊貴燕窩養生組合

母親節限定優惠激減$200 優惠價HK$1268！

提到養顏美肌之選，又怎能少得滋陰補氣、能夠抗衰老的燕窩。老行家皇牌套裝組合中，除了來自印尼的鮮燉即食血燕，更配合各款養生產品，例如養生茶罐、喉糖等，為摰愛媽媽打打氣，送上最矜貴滋養。

母親節禮物推薦2024：尊貴燕窩養生組合（01mall）

母親節禮物推薦2024：3. 正官庄 皇肝天 120粒

特價HK$719可入手！

都市人睡眠不足、生活壓力大，加上飲食不定時，對肝臟的負擔相當重。特別媽媽們早睡晚起、照顧家人的大小事務，更加需要舒緩壓力以及安穩心情，這款皇肝天的超強護肝組合，能夠有效提升肝臟排毒功能、修復受損細胞。

母親節禮物推薦2024：正官庄 皇肝天 120粒（01mall）

母親節禮物推薦2024：4. moonwell®️湯包 養生食療套裝(任選三款)

專屬優惠任選三款 激減HK$100！

常言道女人需要湯水滋補，不過煲湯需時，生活繁忙的大家未能每天處理，入手一些燉湯、急凍湯包就能幫助不少。moonwell 以中醫食療的黃金配比，打造出一系列滋補美容靚湯：西洋菜豬胰湯、美人木瓜湯、補血章魚湯、凍齡三菌湯以及胡椒豬肚湯。現時01讀者更有專屬優惠，能夠一次過品嚐三款湯水，感受如家般的溫暖。

母親節禮物推薦2024：moonwell®️湯包 養生食療套裝 任選三款（01mall）

母親節禮物推薦2024：5. 正官庄 高麗蔘口服液 野櫻莓汁 禮盒裝 50ml x 30包

優惠價低至HK$220！

護理皮膚之外，眼睛健康亦相當重要，都市人經常用手機、電腦等電子產品，眼睛容易疲勞乾澀。想要舒緩眼睛疲勞，防止視力衰退，不如試試酸甜好入口的野櫻莓汁口服液，餐後或隨餐服用，輕鬆簡單補充營養！當中有天然的抗氧化劑：花青素，有助降低自由基、排毒美顏又養眼。

母親節禮物推薦2024：6. 燕之家烏雞滴雞精 (60毫升X 6包)

HK$447寵愛媽媽

想要犒賞媽媽平日的付出，可以借助清醇不膩的鮮雞燉湯以作進補調養。老行家這款烏雞滴雞精，專為女性、白髮及髮質枯黃、增強抵抗力人士而設，當中含有多種多種維生素、胺基酸、微量元素以及高含量蛋白質，容易被人體吸收，迅速幫助媽媽調養、恢復體力。

母親節禮物推薦2024：燕之家烏雞滴雞精 (60毫升X 6包)

母親節禮物推薦2024：7. Faeries Genie膠原蛋白粉

HK$350 立即入手

想減慢膠原蛋白流失速度，除了可以多攝取抗老食品、Superfood等，亦可以借助副助美肌食品、保健產品等去凍齡。除了美顏，身體的關節、頭髮等都需要膠原蛋白的輔助。

這款 Faeries Genie膠原蛋白粉，香甜可口的天然雜莓味，加上採用德國百年大廠GELITA的膠原專利水解技術，容易被身體吸收，只需一分鐘就可以安全地變美！

母親節禮物推薦2024：燕之家烏雞滴雞精 (60毫升X 6包)（01mall）

母親節禮物推薦2024：8. SuperFood Lab 超級排毒綠粉 / 超級膠原紅粉 300g

限時9折優惠必入手！

小腹突出、「鬼鼠肉」等肥胖問題令人煩心，想擊退這些問題，就要清理好體內毒素，令脂肪不再積累。SuperFood Lab的超級排毒綠粉或超級膠原紅粉，以特殊專利技術萃取，高濃度好吸收，容易調節身體，達至美肌減磅之效。