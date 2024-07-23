荷花BB展2024｜門票+19大免費贈品/著數攻略|免費涼感墊/防踢睡袋

BB展｜每年最矚目的「第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽」由8月1至4日在香港會議展覽中心Hall 1舉辦，今年「荷花BB展」設有逾680個攤位，一站式包攬嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等產品。部份產品優惠低至3折，現場更有很多會場優惠，各位父母更要留意場內免費贈品和熱門親子活動，為小朋友們搜羅各類驚喜。本文精選場內19項著數，家長們入場時記得把握時間領取免費禮品。



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荷花BB展場內著數【1】博覽「入場獎賞」

1. 所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZA41攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：Cetaphil嬰兒滋潤配方沐浴露 50ML或 威露士抗菌洗髮水 或 威威強效去污梳打洗衣珠或 植物百味Regain發芽紫莓米飲 或 Tempo 棉柔潔面巾或 CATALO兒童全效護眼專家(3ct) 或 其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：ZA41

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荷花BB展場內著數【2】 博覽「消費大獎賞」

參觀人士只須於BB展即日累積消費滿$2,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A15/ZA39攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：Bamboo 3Dknit™ 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up 隨變嬰幼兒餐椅、Bombol Blast UV™ 紫外線消毒器、LOOOOK AutoOne 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、LOOOOK Coolbe 坐墊式揹帶、小白熊羅馬變頻雙邊奶泵、EMMAS JOY RIGID 慢回彈人體工學舒壓枕、舒特膚透亮抗敏系列及Super Sports Park 入場門票等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。

換領攤位：ZA38

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荷花BB展場內著數【3】博覽購物優惠券 送嬰兒潤膚乳、潤喉糖

凡購買大會博覽購物優惠券，即送Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml或得果定COOL潤喉糖或威露士免洗搓手液Q版20ml或其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

換領攤位：預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領

現場：於售票處或大會詢問處購買時換領

荷花BB展場內著數【4】雅培媽媽會入會禮物：高質小熊六層紗紗防踢睡袋

成功登記成爲雅培媽媽會新會員（須為懷孕或育有10歲以下兒童之父母），即可換領禮雅培小熊六層紗防踢睡袋乙份。禮品數量有限，額滿即止！ *只限成功登記的新會員

換領攤位：A04

成功登記成爲雅培媽媽會新會員（須為懷孕或育有10歲以下兒童之父母），即可換領禮雅培小熊六層紗防踢睡袋乙份。禮品數量有限，額滿即止！ *只限成功登記的新會員換領攤位：A04

荷花BB展場內著數【5】Apta Club 送 夏日涼伴BB車涼感墊 及多功能母嬰護理枕

孕媽或育有7個月以下BB的媽媽成功登記Apta Club會員，即可獲贈Aptamil BB車涼感墊 。合資格會員於現場完成營養諮詢更可獲贈Aptamil多功能母嬰護理枕。禮品數量有限，先到先得，派完即止！

換領攤位：A09

門票資訊 【入場門票早鳥優惠】購票連結

早鳥開賣日期：2024年7月22日中午12:00至7月28日晚上11:59

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$52 (原價$55)

成人門票：$27 (原價$30)

小童門票：$18 (原價$20)

博覽購物優惠券：

逾400頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。



荷花BB展場內著數【6】荷蘭美素佳兒限定迎新禮遇

FRISO® Club新會員親臨荷蘭美素佳兒®️攤位有機會獲得「FRISO® Club 會員迎新賞」：

1) 孕媽媽尊享：新登記加入FRISO® Club並提交懷孕證明，可獲得柔軟舒適牛牛被​

2) 媽媽出示寶寶出生證明，可獲得立體牛牛兩用袋​

3) 孕媽媽會員更可參與現場舉行的一對一醫護專業人員營養諮詢活動。完成後有機會獲得有機棉三角枕​

預先登記: https://bit.ly/24Eug2，禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：H01

荷花BB展場內著數【7】「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品 – 多用途連帽毛巾被

只要網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員並完成《1+1全護寶寶遊戲》，親臨攤位即可帶走*：多用途連帽毛巾被、合作伙伴育兒禮包及雀巢®NESTLÉ® MOM & me 購物袋。名額有限，額滿即止。孕媽咪或寶寶未滿7個月的媽咪完成營養師1對1免費營養諮詢，更可獲嬰幼兒多層過濾純水濕巾(家庭裝)。

換領攤位：A06

荷花BB展場內著數【8】Oxford Path 牛津寶寶限定禮品包 早教字母海報及教材

登記資料即獲Oxford Path禮品包（價值$500），入面有專為幼兒設計嘅專業教具同書仔，內容圍繞幼兒生活環境及需求，非常適合0-6歲幼兒！包括：

- Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）

- 牛津寶寶顏色海報乙張

- 英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本

- Oxford Path 濕紙巾蓋 (只限首300名登記)

預先登記：https://bit.ly/3zFDdEf

換領攤位：M01-03, M24-26

登記資料即獲Oxford Path禮品包（價值$500），入面有專為幼兒設計嘅專業教具同書仔，內容圍繞幼兒生活環境及需求，非常適合0-6歲幼兒！包括：- Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶） - 牛津寶寶顏色海報乙張- 英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本- Oxford Path 濕紙巾蓋 (只限首300名登記)

荷花BB展場內著數【9】HiPP 喜寶送BLW餐具、有機米糊禮物包

於7月15至30日期間完成網上預先登記，即可換領有機禮物包括環保袋、有機純米米糊試用裝及HiPP 購物優惠券；新會員成功登記更可獲精美BLW 餐具套裝，數量有限，送完即止。

換領攤位：A07

另外，只要登記即場完成專業營養師一對一有機孕諮詢，可獲得嬰兒床收納掛袋及有機體驗禮遇。數量有限，送完即止。

換領攤位：N01-03, N16-18

荷花BB展場內著數【10】「迪士尼美語世界」- 送得意米奇小方巾 及 幼兒發聲書

只需現場填妥資料，即送「迪士尼美語世界」米奇小方巾，於攤位內完成快樂學習體驗，更送Play Along! 幼兒發聲書。禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：A03

門票資訊 【入場門票早鳥優惠】購票連結

早鳥開賣日期：2024年7月22日中午12:00至7月28日晚上11:59

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$52 (原價$55)

成人門票：$27 (原價$30)

小童門票：$18 (原價$20)

博覽購物優惠券：

逾400頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。



荷花BB展場內著數【11】Snow Bear 送實用嬰兒發光耳鼻挖

Follow & Like Snow Bear Fb & Ig，即送嬰兒發光耳鼻挖一個。當中超軟挖頭設計，設有LED燈照亮耳道，媽媽清潔BB更輕鬆安全! 禮物數量有限，送完即止。

換領攤位：A13

Snow Bear 送實用嬰兒發光耳鼻挖

荷花BB展場內著數【12】Pampers登記即送多款尿片試用裝

預先登記及憑BB展購物優惠券，即可於現場換領Ichiban拉拉褲、安睡褲及奢寵舒適系列試用裝。登記網址：https://bit.ly/3z04FMM

換領攤位：T25-26

預先登記及憑BB展購物優惠券，即可於現場換領Ichiban拉拉褲、安睡褲及奢寵舒適系列試用裝。登記網址：https://bit.ly/3z04FMM換領攤位：T25-26

荷花BB展場內著數【13】美贊臣媽媽會入會禮遇 – 外出好物 多用途掛車袋

現場憑懷孕/出生證明成功登記加入《美贊臣會》更可獲贈限定迎新禮品包，包括多用途掛車袋、美贊臣環保袋、舒特膚護理試用裝及限定禮品。數量有限，送完即止。

換領攤位：A08, P01, P24-25

荷花BB展場內著數【14】Kiddylicious 送英國健康嬰幼兒小食

購物優惠券可免費獲得Kiddylicious英國健康嬰幼兒小食試食裝一包，試食裝數量有限，送完即止。

換領攤位： E19-21

荷花BB展場內著數【15】NUK 送清潔BB小法寶 - 濕紙巾

憑購物優惠券即場Like & share NUK Fbook即可獲贈濕紙巾10片裝1包

G01-02, G17-18

憑購物優惠券即場Like & share NUK Fbook即可獲贈濕紙巾10片裝1包G01-02, G17-18

門票資訊 【入場門票早鳥優惠】購票連結

早鳥開賣日期：2024年7月22日中午12:00至7月28日晚上11:59

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$52 (原價$55)

成人門票：$27 (原價$30)

小童門票：$18 (原價$20)

博覽購物優惠券：

逾400頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。



荷花BB展場內著數【16】nepia Genki! 嬰兒紙尿片或學習褲試用裝

憑購物優惠券到Genki! & Whito攤位，讚好及追蹤nepia HK Fb及Ig專頁，並加入nepia Genki! 媽媽會，可免費換領Genki!紙尿片及學習褲試用裝乙片

換領攤位：M04-05

憑購物優惠券到Genki! & Whito攤位，讚好及追蹤nepia HK Fb及Ig專頁，並加入nepia Genki! 媽媽會，可免費換領Genki!紙尿片及學習褲試用裝乙片換領攤位：M04-05

荷花BB展場內著數【17】Moms Up 媽媽會 送日本精美紗巾

孕媽媽即場成功登記Moms Up媽媽會，即可獲贈日本製精美紗巾及其他入會禮品，數量有限，送完即止。

換領攤位：Q01-03, Q24-26

孕媽媽即場成功登記Moms Up媽媽會，即可獲贈日本製精美紗巾及其他入會禮品，數量有限，送完即止。換領攤位：Q01-03, Q24-26

荷花BB展場內著數【18】全邁進心理服務入會即送20吋行李箱

憑BB展購物優惠券及成功入會後，可獲免費屋樹人心理測試。完成後更送20吋行李箱一個！ 每日名額有限，先到先得！

換領攤位：T05

憑BB展購物優惠券及成功入會後，可獲免費屋樹人心理測試。完成後更送20吋行李箱一個！ 每日名額有限，先到先得！換領攤位：T05

荷花BB展場內著數【19】荷花網禮遇x HUGGIES BB會

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 、IG及Wechat，即可獲贈：美德瑪寶兒除疤啫喱、Cetaphil 潤膚乳液29ml、嘉頓迷你牛油卷90克、快潔All-in-1 洗衣珠袋裝10ML (3粒)等豐富禮品。每日禮品隨機發送。同時加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！ Huggies BB會預先登記：https://wa.link/283zdl

每日禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：ZB13,14

荷花BB展三大必去活動

荷花BB展【1】「荷花BB爬行比賽」

展內將舉行最受家長歡迎的「荷花BB爬行比賽」！比賽將於8月2-4日舉行，每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。比賽只設預先報名，詳情請參閱：https://bit.ly/3xHXgBr

荷花BB展【2】「親子STEAM 科學室」

小朋友由導師帶領下，DIY 3D全息投影儀、風動力車、過山車及火山爆發實驗，引導孩子認識科學原理，啟發邏輯思維。除了兒童科學室，特設幼兒科學 Playgroup，讓幼兒也可以透過活動中學習顏色辨認，提升幼兒手眼協調能力、訓練小手肌肉及美藝發展。報名詳情參閱：https://bit.ly/3Lg9Xqh

荷花BB展【3】「一人一B實習課」

「一人一B實習課」，邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。由餵奶掃風、沖涼著衫，到幼兒意外處理、CPR急救、哽塞急救，都以深入淺出嘅方式，讓家長即場實習；今年更加開外傭育兒實習及產前產後抑鬱等主題！詳情請參閱：https://bit.ly/3xZJwSs

第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽

日期：2024年8月1至3日 (10:00 am – 8:00 pm)、2024年8月4日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

門票資訊 【入場門票早鳥優惠】購票連結

早鳥開賣日期：2024年7月22日中午12:00至7月28日晚上11:59

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$52 (原價$55)

成人門票：$27 (原價$30)

小童門票：$18 (原價$20)

博覽購物優惠券：

逾400頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。



【正價入場門票】購票連結

開賣日期：2024年7月12日中午12:00至8月4日晚上18:00 (成人門票連博覽優惠券將於8月3日晚上18:00停售)

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$55

成人門票：$30

小童門票：$20



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購買荷花BB展門票時，選取門票數量後， 在購票詳情頁面使用「01積分」，以100積分= $1抵扣方式付款。

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