大舌頭、舌根音不清的改善方法│言語治療師Miss Carley

發音不清除了會影響給人的印象外，如果問題嚴重，更會影響小朋友的自信心及社交能力。三歲以下的幼兒的口部肌肉及語音掌握都在發展中階段，故出現發音不清的情況亦屬正常，家長毋須過份擔心。

過度使用奶咀、鴨咀杯、咀嚼能力不足有機會導致大舌頭。

然而，如果小朋友到三歲但發音仍十分不清楚，令別人不明其所意，家長便應帶小朋友接受言語治療評估及訓練。以下提供兩種小朋友常見的發音問題的處理方法︰

舌頭伸出

小朋友說話時把舌頭伸出（俗稱黐脷筋或大舌頭）是一個十分常見的發音問題，原因可能是口部肌肉問題（過度使用奶咀、鴨咀杯、咀嚼能力不足等）、鼻敏感或慢性扁桃腺炎而經常用口呼吸和習慣性地把舌頭伸出。改善方法如下：

找出發音問題原因及改善根本問題找出小朋友發音時會伸出舌頭的單字（通常是手、走、丑等字）由單音開始練習 （咬實牙齒扮蛇仔叫發出s音）再練習錯音的單字及詞語請小朋友望著大人的咀巴及鏡子練習 （視覺提示）