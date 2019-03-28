【麻疹爆發】中醫祖傳藥方建議一款中藥　適合全家飲用增強抵抗力

本港爆發麻疹，截止今日(28日)衞生防護中心公佈累計數字增加至31宗，並於昨日建議全港西醫提早為18個月大的的嬰兒接種第二針麻疹疫苗，惟母嬰健康院則暫維持至小一才接種第二針疫苗，而第一針亦要在一歲後才可注射，令不少嬰幼兒家長甚為擔心。
兒科臨床經驗豐富的中醫師李國手，根據祖傳醫書記載痘疹之証其中類型之一為現代的麻疹，在古時已經出現，胎毒嚴重者受感染的機會相對較高，他建議家長可用一款中藥，只要依照醫書經典方法服用，有效增加專門針對麻疹的抵抗力，三個月以上嬰兒亦可飲用。
（圖片由受訪者提供）
麻疹在古時已是常見傳染病
中醫師李國手表示由道光年間祖傳的醫書中已記載：「有生。均受父母之氣以成形。然小兒必患痘疹之証。」他說：「現代科技發達，在先進國家已經有疫苗可以預防麻疹，而古代記載的痘疹之証為現代的類麻疹，是兒科常見傳染病之一，服食『連翹』是有效預防痘疹之用。」
（資料圖片）
服用得宜有效增強抵抗力
連翹屬性稍微寒涼，但不含毒性，味道微苦，只要依照以下做法飲用，3個月或以上嬰兒及全家人亦可服用，惟孕婦飲用前應向醫生查詢體質是否適合，而65歲長者一星期亦可飲用一次。
李醫師說：「無論是否注射疫苗也可飲用連翹，同時盡量避免進食煎、炒、辛、辣及濃味食物，因為以上食物皆會加重體內濕毒熱氣，少吃為妙。」
3個月或以上嬰兒服用「連翹」方法如下：
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材料：連翹 2錢（一人份量）
方法1「浸泡」做法：
1）用水洗淨連翹
2）放在嬰兒奶樽之內
3）用暖水浸泡半小時即可飲用
方法2 「煲煮」做法：
1）用水洗淨連翹
2）一碗水煲成兩三安即可服用
服用次數：一星期可飲用一次
3歲或以上人仕服用「連翹」方法如下：
（同時適合成人飲用）
（資料圖片）
材料：連翹 一両（2人份量）
做法：
1）5碗水煲成兩碗水
2）隨後加入少許片糖即可飲用
服用次數：一日飲用一碗，一星期可飲用兩至三次。
注意事項：
●除片糖外，不建議加入其他糖
●65歲以上長者一個星期可飲用一次
●孕婦飲用前向註冊中醫查詢
註：以上食療只供參考，各人體質不同，服用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。