【麻疹爆發】中醫祖傳藥方建議一款中藥　適合全家飲用增強抵抗力

本港爆發麻疹，截止今日(28日)衞生防護中心公佈累計數字增加至31宗，並於昨日建議全港西醫提早為18個月大的的嬰兒接種第二針麻疹疫苗，惟母嬰健康院則暫維持至小一才接種第二針疫苗，而第一針亦要在一歲後才可注射，令不少嬰幼兒家長甚為擔心。

兒科臨床經驗豐富的中醫師李國手，根據祖傳醫書記載痘疹之証其中類型之一為現代的麻疹，在古時已經出現，胎毒嚴重者受感染的機會相對較高，他建議家長可用一款中藥，只要依照醫書經典方法服用，有效增加專門針對麻疹的抵抗力，三個月以上嬰兒亦可飲用。