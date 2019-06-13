無心向學不講道理可能是自戀型人格　入內文check你家寶貝中幾項

有一次在百貨公司的電梯裡，看到一個年輕的媽媽推著嬰兒車，裡面坐著一個應該兩歲多的小女孩。小女孩長得很可愛，穿著白色蕾絲洋裝，頭上還帶著銀色的小皇冠，活脫就像一個小公主。 「布丁，坐好，你的腳伸太出來，會踢到人喔！」「媽，我不喜歡叫布丁，要叫我寶貝。」「為什麼要叫你寶貝呢？妳已經長大了。」對啊！嬰兒車都快坐不下了！腳還不伸進去一點，電梯人越來越多。「不管，我就是喜歡妳叫我寶貝嘛，爸爸、阿公、阿嬤也都是叫我寶貝的啊！」 她媽媽沒有再理她，但是這個女娃兒的語言能力真的超棒，口齒伶俐、表達清晰，撒嬌中還不忘帶著點哭腔。要不是聲音太童稚，簡直像是15、6歲的美麗小惡魔在跟男友撒嬌講話，天啊！我突然覺得她很欠揍。 很多媽媽看到這裡應該很不以為然，覺得欠揍的應該是我這個精神科醫師吧！是我的心理有點變態才對，「本來小孩就是寶貝啊！」 文：黃偉俐（台大醫院精神部總住院醫師）

愈來愈多小孩有自戀型人格特質。（GettyImages）

一個寶貝的真實故事

有一次我的病人帶著她5歲的小男孩來看門診，她跟小孩說：「寶貝啊！我跟醫師講幾句話就好，你先出去等我。」我奉勸她不要叫小孩「寶貝」，她就是這樣回我：「為什麼不能叫，小孩本來就是寶貝啊！」

「可是等他長大了、離家讀書，職場工作了，誰會把他當寶貝呢？到時他怎麼適應？」

很多媽媽們一定覺得我太嚴苛，不過才5歲的小孩，離上班工作搞不好還20年呢？要疼當然是趁現在啊！那讓我來講一個寶貝被養了20年的故事。

寶貝的身後有一個過度疼愛的媽媽

「寶貝啊！起床啦！要去上幼兒園啦！」「嗚！嗯…」這個5 歲的小男孩翻了個身，繼續睡。這時也才早上8點半，幼兒園就在住家樓下的一樓，心疼她寶貝的媽媽怕他沒睡足，就再等半個小時吧！「寶貝啊！起床啦！該上幼兒園啦！要遲到啦！」照理說已經9點，早遲到了。「寶貝啊！起床啦！10點了，大家都在唱歌了。」1個小時之後。等到寶貝真的去到樓下幼兒園，大概都要到早上11點。寶貝起床戲碼，幾乎每天都上演，一演演了兩年，寒暑假跟國定例假日休息。

等到寶貝真的去到樓下幼兒園，大概都要到早上11點。寶貝起床戲碼，幾乎每天都上演，一演演了兩年，寒暑假跟國定例假日休息。（GettyImage）

小學離家也很近，除了跟校友會會長的女兒總是在吵架，偶爾沒交功課被老師打以外，整體還算平安。

等到上國中，這個長得像混血兒，確實很可愛的寶貝已經吃到90公斤了，但還不到170公分。超重的一個原因是他自小很愛吃，也很會吃，即使塞得滿嘴食物，雙手也都拿著吃的東西，還要東張西望看哪有好吃的。即使吃到吐了出來，沒關係，嘴巴用手背擦擦繼續吃（因為手上還有食物，只有手背能用）。

不過寶貝的媽也是很厲害，無視他巨大的身材，一天照樣餵5餐 - 早餐、中餐、下午茶、晚餐，還要加一個宵夜，就怕他的寶貝被餓到。這幾年爸爸心裡面一直有一個念頭「天啊！一輩子從來都不曾想過，我竟然要養出一個100公斤的小孩。」還好國中畢業時“只”有97公斤，雖然只短少了3公斤，但是兩位數跟三位數的心裡感受差了很多。

寶貝的爸爸意外接到國中老師的電話

國中時，爸爸有一次接到老師的電話，因為平常這個寶貝都是媽媽在處理，第一次接到老師電話的爸爸內心有點毛毛的：「老師，請問小孩有什麼事嗎？」「沒什麼特別的事啦！爸爸不要擔心，是這樣的，你的小孩這個學期因為遲到、沒交功課已經被記了13次的警告。」老師停頓了一下，大概在等下文吧？可能那時爸爸在藥廠當主管，習慣的反應是在屬下報告完後期待聽到解決方案，爸爸就：「所以，然後呢？」

老師電話的那頭好像有點不知所措，大概期待聽到家長的回答會是像「真的啊？這個小孩真是不乖，害老師平常操心了，不好意思，那要怎麼辦呢？」之類的，「然後呢？」這種冷漠的回覆應該不會在期待的反應之中。（其實告訴你一個訣竅，「然後呢？」對付詐騙集團超有效，講到第三次，對方保證掛電話。）

其實呢！除了爸爸太酷之外，更重要的原因是因為這個寶貝，爸爸總是說不得（寶貝不理你）、罵不得（話說重了，媽媽捨不得，爸爸會有麻煩），更是打不得，快100公斤耶！足足多了爸爸20公斤，胳臂又很粗，萬一回手怎麼辦？

老師電話的那頭好像有點不知所措，大概期待聽到家長的回答會是像「真的啊？這個小孩真是不乖，害老師平常操心了，不好意思，那要怎麼辦呢？」之類的，「然後呢？」這種冷漠的回覆應該不會在期待的反應之中。（視覺中國）

「是這樣的，照規定他要被記好幾支小過，要不要暑假時來學校勞動服務，將功抵過。」大概是爸爸讓她很失望，老師悻悻然地把真正的目的說出來。心裡大概想「天下哪有這樣沒羞恥心、漠視師長的爸爸，搞不好比小孩更需要勞動服務。」

沒想到爸爸更狠：「我一開始還以為妳要跟我討論小孩為什麼會遲到，不交功課，你有甚麼想法？我可以做些甚麼？老實說，對於他被記幾支警告、幾支小過我不是很在意啦！我比較想說的是，學校讓一群不守規矩的小孩集合起來去勞動服務，可以達到甚麼教育的目的？」老師說不出話來，爸爸也就把電話掛了，酷吧！

後來這個寶貝高中考得一蹋糊塗，就跟隨著他去年不小心沒考好哥哥的腳步，到美國唸高中去了！反正兩個都在美國出生，拿了美國籍，外公外婆也在美國，很方便，其實寶貝早就打好算盤，根本沒在唸書。

沒想到爸爸更狠：「我一開始還以為妳要跟我討論小孩為什麼會遲到，不交功課，你有甚麼想法？我可以做些甚麼？老實說，對於他被記幾支警告、幾支小過我不是很在意啦！我比較想說的是，學校讓一群不守規矩的小孩集合起來去勞動服務，可以達到甚麼教育的目的？」（視覺中國）

寶貝到了美國唸書之面臨現實

寶貝離開了留在台灣的媽媽，上學就沒遲到了，因為錯過學校公車，沒人會開車載他到學校，要自己走20幾分鐘的路上學，尤其下雪的冬天是很慘的。有一次功課慢交了一天，發現影響成績的後果很嚴重，從此也不敢不準時交功課了。倒是依然不愛運動、不要出門，宅在房間裡上網的習慣依舊，而且過重的小孩在美國會被歧視，交朋友也是不容易的，躲在家裡比較好。

到了大三要結束，系裡要求一定要實習完才能畢業，但是他既沒參加社團，也從沒打過工，寄出去的履歷都被質疑跟拒絕。他這才發現問題大了，原來以前寶貝的生活不能再任意地過下去了，臨時抱佛腳，趕快跑去應徵速食店，開始打生命裡的第一份工。可是這樣還不夠，還得靠著爸爸幫忙找關係找暑假見習，最後好狗運申請到食品大廠的檢驗實習，還有薪水拿，總算畢了業。

這時他才跟爸爸講實話：「其實我以前都沒有好好用功唸書，覺得唸書做甚麼！同學都那麼笨，功課都很簡單。」這爸爸當然知道，單單寶貝跟哥哥兩個人平常兄弟倆廝殺象棋，都可以下到幾乎上段的實力，怎麼可能成績那麼差，還不是「寶貝病」。寶貝最近突然發覺身材很重要，努力減了20公斤，回台灣度假前先問附近有沒有健身房，現在他一周要去3次。

到了大三要結束，系裡要求一定要實習完才能畢業，他這才發現問題大了，原來以前寶貝的生活不能再任意地過下去了，臨時抱佛腳，趕快跑去應徵速食店，開始打生命裡的第一份工。(Getty Images)

平常老是使不上力，空有滿腹心理學、教育學理論的爸爸（爸爸是心理學研究所的高材生，平均分數第一名，有拿獎狀的），這時才算盡了心力，也放下了心： 1. 寶貝長大了，不再是活在自己世界的寶貝了。 2. 終於可以不用擔心自己養出一個體重破百的恐龍。 3.這輩子應該比較不用擔心他的未來了。

故事講到這裡也不用賣關子了，我就是那個爸爸，那個「寶貝」就是我的小兒子。當他小時候被濃濃的母愛包圍，簡直就像是穿了「金鐘罩鐵布衫」「慈禧太后的黃馬褂」，我只能在旁邊看了搖頭，卻碰不得。直到生命中某一個事件發生、某一個時刻到來他才知道，躲在自己被寶貝的世界裡是不行的，而我苦等的這一刻，就像極了那苦守寒窯18年的薛寶釧。

畢業前半年，有一次他跟我說，有一個朋友問他畢業後要不要在台北合作開個茶坊，讓窩居的上班族下了班有個地方喝喝茶，再回家睡覺，成功了還可以搞加盟。我聽了一股無名火立刻冒了出來，罵了他好幾次Stupid，這種工作當初就留在台灣，隨便念個高中畢業就可以做了，我花了那麼多錢讓他去美國念高中、大學幹甚麼？他應該是第一次被我大聲痛罵，一副很委屈的樣子，諾諾的解釋著，我也罵到聲音沙啞，就叫他寫一個提案給我，自己分析一下成本跟利潤，加盟的獨特性。他也算乖，第二天就寫了滿滿的一張紙寄給我，最後結論是：「爸爸，我知道錯了，這個生意不能做，但是你也不要罵我Stupid好嗎？」

他應該是第一次被我大聲痛罵，一副很委屈的樣子，諾諾的解釋著，我也罵到聲音沙啞，就叫他寫一個提案給我。他也算乖，第二天就寫了滿滿的一張紙寄給我，最後結論是：「爸爸，我知道錯了，這個生意不能做，但是你也不要罵我Stupid好嗎？」（Getty Images）

台灣寶貝何其多

其實我在門診中「寶貝病」真的看多了，最離譜的一個案例是孫子已經國小三年級，阿嬤每天餵他吃飯、幫忙穿衣服已經很過分了，還要替他洗澡。前幾天在新聞又看到了類似的報導，不禁感嘆台灣寶貝何其多，這些充滿愛意的長輩們到底知不知道，當寶貝進了社會，哪個老闆會把他當寶貝啊！一個適應不良，寶貝就可能成為一輩子職場的天兵天將，永遠活在「驕傲自戀」跟「失敗挫折」不斷輪迴的地獄裡，這時再買“被討厭的勇氣”，或許還可以再天兵些。

即使家中很富有的寶貝們，沾賭、毒、色、變成恐怖情人，弄出酒駕殺人還是不斷出現在我們的新聞裡。可憐的媽媽、嬤嬤（對不起，我不是性別歧視，只是電視都這麼演）總是護著寶貝，哭著說：「我們的小孩從小都很乖，都是壞朋友害的，他絕對不會做壞事。」一輩子的寶貝，闖一輩子的禍，甚至要養他一輩子，更慘的還賠上成百上千萬，甚至好幾個億。

缺乏反省能力、無法吃苦的「自戀型人格」寶貝

想想假如你自小就被「寶貝」「寶貝」的叫，你會怎麼看待你自己？你會要求甚麼樣的待遇？你會反省自己嗎？你會尊重別人的感受嗎？「寶貝」的世界中心不就是「寶貝」自己嗎？哪還需要有別人呢？所謂的自戀型人格，根據精神醫學的診斷標準，有如下的特質：

自戀型人格特質CHECK！（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

以上只要有符合5項特點（或更多），即可高度懷疑這個人的自戀已經足以嚴重影響他的生活、工作，或人際關係。讓我們來看看被當作「寶貝」的小孩：

1.他們的父母往往相信他「寶貝」的特殊及獨特。

2.希望自己的「寶貝」有特權，沒有也要幫忙弄到。

3.過度高估「寶貝」的能力與外貌；給予太多的鼓勵和讚美。

4.父母會不自覺顯現自大、傲慢的行為或態度，像是PO臉書的炫耀文，買貴到離譜的小孩專屬超跑。

父母會不自覺顯現自大、傲慢的行為或態度，像是PO臉書的炫耀文，買貴到離譜的小孩專屬超跑。（gettyimage/視覺中國）

自戀型人格的比率隨著年齡變輕不斷增加！

這樣的小孩容易在成長的過程中缺乏自省，如果再加上經濟環境好，長得還不錯，自然會相信自己的未來是擁有無止境的成功、權力、美貌，可以有理想的愛情、工作、事業。這樣的人當然很容易缺乏同理心，不願意辨識或認同別人的情感需求，並顯現自大、傲慢的行為或態度。

能力不足者，不斷換工作，把事業搞砸，總覺得是別人妒忌他、搞破壞、運氣背。能力好者，經常是家中或職場的小霸王，欺凌同事屬下、甚至毆打家人，變成很多人痛苦的來源。你希望自己的「寶貝」將來會變成這樣嗎？還是你覺得自己的「寶貝」長大了自然就沒問題呢？醒醒吧！現在有很多的調查發現（有興趣，或懷疑者，請參看《自戀時代》），自戀型人格的比率隨著年齡變輕不斷增加，年輕人的信心遠高於他們真正的能力，而年輕一代的父母其實也在更自戀中。

自戀型人格的比率隨著年齡變輕不斷增加！（Gettyimages／視覺中國）

你的「寶貝」會是例外嗎？重要的課題是──該如何幫助他長大

1.停止叫他「寶貝」，叫他「寶貝」只是滿足了你過多的愛跟虛榮

我們想要的最終目標或許應該是「惟望吾兒愚且魯，無災無難到公卿」（出自有名的唐朝詩人蘇東坡），其實這是最幸福的，之所以稱呼智能有障礙的小朋友“喜憨兒”是有道理的，想太多往往是不快樂的根源。但是現代社會，年輕人低薪，面對人工智慧的挑戰，要生存必須要有好工作，持續吃苦的努力奮鬥，還要用很多腦。從小當寶貝，難免比較不願吃苦，比較不願受氣，這樣的特質往往會造成必然的失敗。

2.讓他從小分擔工作、獨立照顧自己

「寶貝」的一大特質是被過度的照顧，像之前提到十歲的男孩還要阿嬤幫忙餵飯洗澡，很無言。最常見的狀況是茶來伸手、飯來張口，尤其是媽媽不喜歡「小公主」下廚房（更遑論「小王子」），怕他們碰髒的東西、怕碰油煙辛苦、危險。結果長大後很多都不會做家事，尤其煮東西，反正到處有便利商店、餐廳。但是「寶貝們」會因此喪失很多生存的技能，也可能因為長期的外食付出健康的代價。像我經常看到年輕女性得嘴角炎、這和維他命B缺乏有關，最近研究也顯示老年人有更多跟維他命B缺乏有關的失智問題。

讓他從小分擔工作、獨立照顧自己（gettyimage/視覺中國）

3.讓他學會幫助別人、培養同理心

剛剛提到分擔工作，這其實這也是培養分工合作的開始，而不是只讓大人們幫「寶貝們」做。懂得要分工合作，其實也就在學習幫助別人，並且增加更多人與人之間深度的互動。透過這個過程，孩子們會學到團隊精神、學會更多的社交技巧、學習別人身上的故事跟優點，知道要如何相互的幫助。在這個過程中，他們也在培養同理心，同理心是親密關係的重要基礎，也是人的溫度之所在。一個沒有同理心的社會，即使你擁有再多的財富，也必須有堡壘或運氣，保護你免於受生理或心理的傷害。

4.讓他了解自己能力的所在，不要活在金錢與愛心堆疊出來的幻想裡

有一種叫「有志氣，卻眼高手低的寶貝」，老是高估自己的能力，失敗了就推給命運，怨天尤人。因為所謂的「寶貝」常常是活在父母或長輩用金錢與愛心堆疊出來的生活裡，他們沒真的體驗過困難，更遑論遭遇現實的無情。有些課業上的小小成功就被過度的讚美，還沒進入社會，他們就活在「我一定是溫拿」的幻想裡。問題在現實往往是殘酷的，父母或長輩的金錢與愛心並不能買到未來的成功與順遂，想像與現實的落差常常注定了悲劇的發生，有時是事業、有時是愛情，有時是家庭，最殘的是牢獄之災吧？

讓他了解自己能力的所在，不要活在金錢與愛心堆疊出來的幻想裡（gettyimage/視覺中國）

無條件的愛放在心裡就好

所以，請千萬、千萬不要再叫自己的小孩「寶貝」，把寶貝跟無條件的愛放在心裡就好，我們要養出的絕對不是一輩子好命的「寶貝」，要一輩子成功順遂不是任何人給得起的，靠的是老天爺的賞賜。我們要的是「心中的寶貝」未來……

1.能獨立思考、能獨立照顧自己 2.能面對困難、解決問題、逆風而行 3.能好好與人相處、擁有幸福美滿的家庭 4.能找到一份喜歡的工作、建立成功的事業 5.能快樂，但不是建立在別人的苦痛，或自己未來的痛苦上

謹以此文獻給我心中的兩個兒子，爸爸不說，其實也不當你們是「寶貝」過，但永遠愛你們，放你們在心裡。

黃偉俐 現職：黃偉俐身心科診所院長 學歷：台大醫學系畢業、美國俄亥俄大學心理系研究所 經歷：台大醫院精神部總住院醫師、台大醫院精神部兼任主治醫師、重度憂鬱症協會教育推廣委員、輔仁大學醫學系臨床老師、跨國大藥廠醫藥學術總監、新店耕莘醫院主任醫師

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】