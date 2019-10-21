流感可引發的兒童腦病ANEC　病童會無故大叫嘔吐抽筋　七成死亡率

時序進入秋天，流感病毒蠢蠢欲動，日前台灣長庚兒童急診傳出一名女童感染甲型流感，病情從發病到昏迷指數3，經歷的時間不到24小時！最後女童併發「兒童急性壞死性腦病」，醫療團隊努力搶救後仍宣告不治。

長庚醫院兒科主治醫生吳昌騰在粉絲專頁表示，近日收治了一名因意識改變，從區域醫院轉來的小妹妹，她得了甲型流感且併發「兒童急性壞死性腦病（ANEC）」，從發病到昏迷指數剩下3，時間經歷不到24小時。

吳昌騰醫生回憶，女童剛轉到兒科急診時，發現情況非常不對勁，緊急送往兒科加護病房，給予必要的治療，但仍逃不過昏迷指數3的結果。當他在急診室解釋病情時，女童的媽媽一直不斷地問：「為什麼會這樣？為什麼會這樣？為什麼會這樣？」令人心疼。

雖然家長已經很快送醫，但這種病情急、進展快速、致死率極高的狀況，家長通常都難以理解，更是無法接受，誰會想到前一刻還活蹦亂跳的孩子，現在會躺在病床上一動也不動……

醫師、家長最不想遇到的ANEC 為什麼這麼可怕？

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孩子感染流感 出現抽搐、莫名大叫恐併發重症

流感症狀初期類似感冒，例如：發燒、咳嗽、打噴嚏、流鼻水；接著會合併下呼吸道的症狀，如：胸悶、咳嗽有痰、全身無力、充滿倦怠感、肌肉痠痛等。病程約1至2週，發燒則大約3至7天左右。因此，許多家長會把流感與感冒混淆，但其實無論是症狀、病程長短、嚴重度等，流感都遠比感冒來得嚴重。

甲型或乙型流感都很容易併發細菌感染，如：中耳炎、肺炎等，尤其抵抗力較弱的寶寶與老年人，肺部一旦感染往往會更加嚴重；若感染後引發腦炎，寶寶可能會有嚴重抽筋、莫名大叫，伴隨意識不清等現象，家長一定要特別留意寶寶的狀況。

大人、小孩得流感務必自行隔離 別再四處走

由於甲型流感、乙型流感的症狀前期類似感冒，且大部分病患在發病後會自行痊癒，因此有些家長可能不以為意，在孩子得了流感後，認為活動力正常、退燒後，就將其帶出門。但是，流感的可怕在於，病毒透過空氣傳播，就連跟患者講話、接觸都有被傳染的可能性，且流感病毒會附著在固定物體上好幾個小時，甚至一天以上。

但是，每個孩子（即使是大人）得流感後的反應不全然相同，仍有少數病童會出現嚴重併發症，甚至危及性命。因此，沉重呼籲家長，不管是你自己或是你的孩子確診為流感，最好自行隔離，落實在家休養、不上班、不上課，並避免前往公共場所，以防止造成群聚感染。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】