除了迪士尼海洋公園還有這些！網選十大平靚正香港親子遊好去處

係囉係囉！唔係唔知香港嘅主題樂園入場費有幾貴㗎啦！一張門票都要幾舊水，就算係一家三口嘅小家庭都要一齊去玩都成千蚊以上呀！仲要次次都去你唔悶我都悶啦！唔通...香港真係剩返主題樂園可以喺Family day嘅時候帶小朋友去玩？

今日DailyView為咗大家着想，決定搜羅香港十大親子好去處，畀大家認識香港鮮為人知嘅好地方！（網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測、爬梳港澳地區近萬個網站、頻道，其中包括新聞頻道、各大討論區、FB、IG以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路posts和comments ，數值愈大代表主題項目的討論度愈高。）

網選十大平靚正香港親子遊好去處（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月20日至2019年11月19日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『親子好去處』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。

網選十大香港親子遊好去處。（DailyView網路溫度計授權使用）

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