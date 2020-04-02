【清胎毒食療】婦科中醫推介懷孕32周平和食療　減低胎兒熱毒

近年愈來愈多準媽媽會在懷孕後期進行清胎毒，希望在臨盆前把體內毒素排出來，令BB出世時不會有濕疹、敏感等症狀，更有不少關於清胎毒的秘方流傳在各大小媽媽群組。 中醫婦科博士錢穎儀中醫師表示懷孕期間孕婦進食熱毒食物，的確會令體內積累蘊熱影響胎兒體質，但並不是每個孕婦都有胎毒情況，如果清胎毒不當更會有早產風險。錢醫師特別為準媽媽們講解清胎毒應注意事項，並推介兩款平和及無毒性湯水、糖水予媽媽們服用。

清胎毒原因

錢醫師表示懷孕期間，孕婦過食辛辣熱毒的食物，令體內積累蘊熱，有可能會影響到胎兒體質，容易有胎熱、胎毒的情況。她說：「一般來說，孕婦在懷孕後期即32週以後，視乎體質情況，有胎毒的話，就適合清胎毒。臨床上亦都見不少病人，在懷孕的中期已經有胎毒及胎熱的表現，構成身體不適及出現症狀，就需要即時處理用藥。」

孕婦在懷孕32週以後，可視乎體質情況清胎毒。(GETTY IMAGES)

孕後期應油膩煎炸食物

錢醫師表示較常見胎毒的表現，包括自覺十分怕熱、皮膚出現紅疹或濕疹、流鼻血、大便硬及便秘等症狀，如果有以上情況的孕婦需要前看中醫師，診斷是否有胎毒的情況。她說：「並不是每個孕婦都有胎熱胎毒的情況，清胎毒不當會有早產風險，如果胎毒症狀不明顯的孕婦，在懷孕後期不需要服用太多清熱的食療或藥物，只需要注意懷孕後期多菜少肉，減少油膩及煎炸的食物，就可以避免身體累積過多熱氣。而胎毒較盛孕婦，中醫師會因應熱毒所對應的臟腑，判別情況屬於肺熱、肝熱、濕熱、陰虛內熱等情況，處方有針對性的中藥，然而中醫師對孕婦處方選用的多是平和及無毒性的中藥。」

白蓮鬚非所有體質孕婦適用

錢穎儀醫師表示白蓮鬚清胎毒屬民間偏方，孕婦須小心服用。(許珞珩攝)

坊間流行服用白蓮鬚來清胎毒，但錢醫師表示白蓮鬚清胎毒屬民間偏方，須小心服用。錢醫師說：「白蓮鬚的使用主要是針對心火亢盛的情況，並沒有針對胎毒的記載，所以白蓮鬚清胎毒仍是民間偏方，臨床上曾有孕婦服用後出現不適，可能是體質不適合使用上述中藥，或飲用的劑量過大所致，而白蓮鬚常規用量一般只是3克左右。」

孕後期應飲生津潤燥湯水

她表示若清胎毒的食療、中藥使用得當，孕婦身熱、皮疹症狀能得到緩解，大小便可能較平日多，但不致於腹瀉腹痛，她說：「若自行食用清胎毒的食療後孕婦出現不適，如：頭暈、反胃、腹痛、腹瀉，建議立即停止食用。」她推仲食療方面，懷孕後期的孕婦，可多飲用生津潤燥的湯水或糖水，例如：蓮子百合雪耳糖水、椰青水等。

點圖即看錢醫師推介湯水

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註：以上食療只供參考，各人體質不同，服用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。